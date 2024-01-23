Неприятно для Путина: при каких условиях в России могут масштабироваться протесты

В России в последнее время участились случаи массовых протестов. В частности, свое недовольство активно демонстрируют башкиры и жены российских мобилизованных.

В эфире 24 Канала политолог Олег Лесной сказал, почему протесты в Башкортостане вряд ли станут началом распада России. В то же время он не исключает, что движение мобилизованных жен может перерасти во что-то более масштабное.

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Это не "черный лебедь"

По мнению политолога, "выстрелить" могут жены мобилизованных, ведь при Советском Союзе были подобные прецеденты. Речь идет о протестах жен военных и матерей в период войны в Афганистане.

Здесь у меня есть сдержанный оптимизм. Что касается остальных, например Башкортостана, то я для себя вывел мем, что Башкирия – это не Майдан. В Украине несколько людей говорят, что это "черный лебедь". Я с этим не согласен, но такие протесты как минимум неприятны для Владимира Путина,

– сказал Лесной.

По его словам, бунты, которые происходили в Башкирии, это не о переломе или начале отделений от территории России. Митингующие требовали, чтобы наказали и сменили губернатора, а Владимир Путин взял их под свой контроль.

"Меня не сможет никто убедить в том, что в России может что-нибудь произойти. Не верю я в российский народ ни на грамм", – добавил политолог.

Что может активизировать движение жен мобилизованных

Весной 2024 года в России состоятся так называемые президентские выборы и до этого времени Кремль не будет проводить мобилизацию из-за страха. Предполагается, что за Путина "проголосует" большой процент россиян, а после этого Кремль скажет, что все, кто "отдали свой голос" за действующего президента страны-агрессора, поддерживают войну в Украине.

У меня очень минимальное доверие к этому движению, но допустим, что может произойти,

– отметил Лесной.

На этом фоне Путин сможет объявить большую мобилизацию, потому что впереди у него будет шесть лет правления. Раненые на войне россияне, которые будут ходить по улицам, будут демонстрировать, что война – это не прогулка. Тогда, возможно, движения родных раненых, убитых и пропавших без вести россиян будут более массовыми.

"Я не сторонник того, что глубинный народ может что-то решить. Глубинный народ разве что потом подтянется под "нормальных" лидеров, которые смогут в очередной раз обмануть их", – подчеркнул политолог.

Что известно о митингах дружин мобилизованных россиян