Ветеран армии США сказал, что может стать началом революции в России

Россия получила военных КНДР для войны против Украины. В частности, это свидетельствует о том, что Кремль имеет проблемы с набором новобранцев для ведения боевых действий. Долгое время российские власти имели соглашение с элитами, что их детей не будут мобилизовать.

Ведь если в России будут призывать жителей Москвы или Санкт-Петербурга, то это может стать началом революции в стране-агрессоре. Такое мнение 24 Каналу озвучил ветеран армии США Райан МакБет.

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"Если будет мобилизация, где детей, подростков из Санкт-Петербурга и Москвы начнут призывать, тогда это может стать началом революции. Поэтому это может стать конечным результатом, если Россия не использует эти северокорейские войска", – предположил он.

Какое последствие может быть для России

Райан МакБетт отметил, что Северная Корея может продолжать отправлять войска в Россию, пока им будет выгодно это делать. Это означает, что Пхеньян получает дешевую нефть из России, технологии для оружия, спутниковые технологии, пока это соглашение все еще действует. КНДР имеет армию численностью 1 миллион 400 тысяч человек.

Одно из последствий, которое вы можете на самом деле увидеть – это то, что Южная Корея вмешивается в ситуацию в той степени, что они либо отправляют войска, или системы вооружений. И это не обязательно то, чего хочет Россия,

– подчеркнул ветеран армии США.

Если другие страны станут на сторону Украины, то это может усложнить России ведение войны. Например, Южная Корея может отправить войска или дать больше оружия для ВСУ. Поэтому это риск для Кремля.