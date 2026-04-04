Параллельно с наступательными действиями в Украине, Владимир Путин может готовить и план вторжения в страны Балтии. Впрочем внутри России все увеличивается недовольство из-за политики диктатора, которое не просто может помешать агрессивному замыслу Путина, но и представлять непосредственную угрозу для его власти.

В эксклюзивном интервью для 24 Канала экс-спикер НАТО Джейми Ши рассказал, что Путин действительно мог допустить ошибку, которая может стоить ему слишком дорого. Больше о приоритетах диктатора, возможности бунтов и политического переворота в России – читайте в материале далее.

Может ли Россия напасть на страны Балтии?

СМИ опубликовали карту, где изображено потенциальное наступление России на страны Балтии, в частности на эстонскую Нарву. Насколько реальной сейчас является угроза такого российского вторжения?

Как вы знаете, военные организации всегда много планируют по разным сценариям, поэтому я не удивлен. Например, Варшавский договор, пока он существовал до конца холодной войны, имел все возможные планы нападения на НАТО, включая раннее применение ядерного оружия, как мы теперь знаем из рассекреченных документов.

Меня не удивляет, что в нынешнем психологическом состоянии российские военные имеют много планов нападения на НАТО, особенно на те точки, которые они считают географически уязвимыми – например, страны Балтии. Как инструмент они хотят использовать русскоязычные меньшинства в Эстонии, Литве и Латвии.

Конечно, эта идея потенциально привлекательна для россиян. Не обязательно воспринимать такие планы буквально, потому что они есть у всех военных организаций. Некоторые, безусловно, реалистичнее других.

А тем не менее, это показывает, если и не непосредственное намерение, то по крайней мере настроение, менталитет и мировоззрение российских военных сейчас. Они враждебно смотрят не только на Украину, а на Запад в целом, и рассматривают его как врага, как противника, которого надо ослабить. Поэтому здесь нет ничего удивительного, но это все равно угнетает.

Как сократить зависимость Европы от энергоносителей России?

С ростом цен на энергоносители, Россия снова продвигает нарратив о том, что Европа должна покупать российский газ и нефть. Можно ли назвать это попыткой Москва восстановить влияние на Европу через энергетическую зависимость?

Да, безусловно. Россияне надеются, что нынешний энергетический шок заставит отдельные европейские правительства лоббировать в ЕС изменение политики, особенно сейчас, когда Евросоюз обсуждает 20-й пакет санкций против России, чтобы ослабить некоторые ограничения.

Например, не продолжать запрет на импорт сжиженного газа из России. Так, в 19-м пакете санкций ЕС указали, что прекращение импорта российской нефти и остатков поставок газа состоится в 2027 году. Эти сроки уже переносили, и теперь в ЕС найдутся те, кто будет говорить, что полное прекращение поставок российских энергоносителей надо отодвинуть еще дальше.

В частности, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер присоединился к таким людям, как Виктор Орбан в Венгрии или Роберт Фицо в Словакии, которые утверждают, что Европейский Союз слишком поспешно пытается остановить импорт российских энергоносителей.

Я надеюсь, что ЕС и в дальнейшем будет выступать единым фронтом, особенно сейчас, чтобы показать свою поддержку Украине в этот сложный момент, когда внимание мира очень сильно сместилось на Ближний Восток.

Есть и другие решения. Например, у Европейского Союза все еще есть много собственных неиспользованных запасов газа и нефти. В Великобритании есть много месторождений в Северном море, которые по налоговым причинам и из-за "зеленого перехода" сейчас используют не в полной мере. Мы также можем импортировать больше газа из Норвегии. То есть у нас есть не только российский вариант, но и другие.

Я бы сказал, что эта проблема на самом деле является продолжением зависимости мира от ископаемого топлива. ООН опубликовала тревожный отчет о том, что за последние 15 лет Земля пережила самый жаркий период за последние 2 миллиона лет.

Вывод в том, что мы должны продолжать отказываться от ископаемого топлива не только из-за России, Иран или Ормуз, но и ради собственного выживания как людей. Мы должны прекратить нагревать окружающую среду и больше использовать возобновляемые источники энергии.

Недавно многие европейские страны заключили новое соглашение по развитию ветровых электростанций в Балтийском и Северном морях. Мы также недостаточно используем солнечную энергию и многое другое.

То есть это аргумент сразу в пользу двух вещей. Прагматично, в короткой перспективе, надо больше использовать наши собственные европейские запасы нефти и газа, которые существуют, менять налоговый режим и стимулировать компании к их добыче.

В то же время надо двигаться вперед, потому что мы не хотим, чтобы нас шантажировали. Мы не хотим, чтобы нас шантажировали – ни Трамп по экспорту СПГ, ни Путин по нефти или газу, ни Иран через Ормузский пролив, ни Саудовская Аравия из-за дешевой нефти. Мы хотим собственной энергетической независимости.

А это означает, что мы будем меньше полагаться на ископаемое топливо. Я надеюсь, что европейцы придут к такому выводу и так же не пойдут на уступки России. Это было бы худшим решением именно сейчас.

К тому же, как мы надеемся, война с Ираном скоро закончится. По крайней мере Трамп говорит, что именно этого хочет, и цены на нефть вернутся к прежнему уровню, если не сразу, то в течение ближайших нескольких месяцев.

К чему готовятся россияне на фронте?

Может ли Россия снова активизировать наступление этой весной или летом?

Путин попытается это сделать. Его тактика заключается в том, чтобы затягивать время и избегать переговоров. Он хочет захватить больше территорий, поставить украинское правительство в более слабое положение, уничтожить промышленность и энергетическую инфраструктуру Украины и улучшить свои позиции до момента, когда переговоры наконец начнутся.

Администрация Трампа сейчас занята Ближним Востоком и европейцами. И, вероятно, Путин считает, что переговоров пока не будет. Поэтому он может использовать это время, чтобы попытаться захватить новые территории.

И это правда, что украинцы достигли значительных успехов в борьбе, особенно вблизи Херсона и Запорожья. Это хорошие новости. Но, конечно, россияне давят на Сумы и Харьков на севере, поэтому картина выглядит неоднозначной.

Можно ожидать, что летом Путин действительно что-то будет делать. Главное, чтобы украинцы смогли очень быстро остановить любое российское продвижение. А это, конечно, означает больше беспилотников, больше тяжелой брони, больше дальнобойной артиллерии, больше возможностей для ударов по российским поставкам, подкреплениях, логистике и транспортных маршрутах.

Надо сделать цену этого наступления настолько высокой с точки зрения российских потерь, которые в последнее время и без того очень большие, чтобы любое продвижение очень быстро заканчивалось. Это также означает, что украинские линии должны быть полностью укреплены и хорошо защищены по всей линии фронта, в зависимости от того, где именно россияне будут атаковать.

У Путина нет неисчерпаемых запасов живой силы. Они платят большие деньги за вербовку людей, вроде нигерийцев, которые не хотят воевать. В долгосрочной перспективе это не выигрышная тактика. Россия начнет испытывать кадровые и финансовые проблемы.

Поэтому, на мой взгляд, это наступление – последняя попытка Путина достичь чего-то действительно значительного. Именно поэтому украинцам крайне необходимо его остановить. Если они смогут остановить российское продвижение сейчас, то, думаю, вероятность того, что такие наступления будут повторяться в будущем, будет значительно меньше, учитывая те ограничения, с которыми Россия уже сталкивается.

Почему Путин паникует и что его ждет?

Внутри России происходит интересная ситуация. Доступ к мобильному интернету начали ограничивать не только в отдаленных регионах, но и крупных городах, среди которых Москва и Санкт-Петербург. О чем свидетельствуют такие ограничения со стороны Кремля?

Конечно, если Путину придется пойти на уступки в Украине, то нарратив, который он будет выстраивать для гражданского населения, будет таким: это победа, даже если никто ее так не видит. Этот императив для него будет очень сильным.

Но эта история очень показательна. Несколько недель назад Кремль ввел жесткие ограничения против Telegram, который до сих пор широко используют в России. Его основал россиянин Павел Дуров, и эта платформа остается более или менее открытой по сравнению с некоторыми американскими соцсетями.

Следствием этих ограничений стало то, что они помешали российским военным операциям в Украине, потому что те тоже использовали Telegram. Но Путин решил, что вред для собственной армии в Украине – это та цена, которую он готов заплатить, чтобы перекрыть своему населению доступ к информации.

Это очень много говорит о его приоритетах. У него, безусловно, есть амбиции в Украине, но главное для него – это его собственное политическое выживание, выживание его семьи, его ближайшего окружения, его деловых партнеров и его способность контролировать Россию.

Если перед ним будет выбор между неудачами в Украине и контролем над страной, он всегда выберет контроль над страной.

Может ли на это отреагировать российское население? Ведь ограничения будут иметь серьезные экономические последствия для бизнеса, особенно в Москве.

В короткой перспективе, россияне, вероятно, не слишком реагировать. Мы знаем, что Путин оградил российское население от войны. Он широко использовал иностранных наемников, чтобы ограничить потребность в мобилизации российских граждан, за исключением сельского населения.

Очень показательно, что две трети всех потерь в российской армии приходятся на Центральную Азию, Дальний Восток, Сибирь, на сельские общины, которые были опустошены. Он пытался сделать так, чтобы эти новости не доходили до крупных городов.

Но падение российской экономики в конце концов вызовет протест. Наступит момент, когда протесты действительно начнутся, когда люди наберутся смелости и выйдут на улицы. Этому также будут способствовать разногласия в российской элите, особенно в деловом сообществе.

Украинские удары по российским энергетическим объектам и нефтеперерабатывающим заводам означают, что россияне все больше понимают, что идет война, и чувствуют ее последствия. В частности, из-за роста цен на бензин и ограничения российских доходов от продажи нефти.

Поэтому так, даже у самого тоталитарного режима наступает момент, когда все вокруг начинает приходить в упадок и разрушаться. Я не пророк и не могу предсказать точный момент, когда это произойдет в России. Путин, конечно, сделает все возможное, чтобы максимально его оттянуть, продолжая репрессивные меры.

Обратите внимание! На фоне ограничения интернета в нескольких городах России состоялись протесты в нескольких городах. В Москве, например, митинги закончились задержанием 12 человек, среди которых были и несовершеннолетние. К слову, одного россиянина арестовали за плакат "Нет войне".

Но Путин не мог скрывать потери даже в начале. А сейчас потери, которые сейчас несет российская армия – подобны тем, что были в Афганистане в конце 20 века, невозможно скрывать слишком долго.

Я жил во времена холодной войны и никогда бы не поверил, что тоталитарные режимы в Восточной Европе падут. Восточная Германия распалась. Тогда они тоже казались очень сильными.

Мы склонны смотреть только на факторы силы. То же самое мы делаем с Россией сегодня. Мы видим лишь то, что выглядит как сила, и Путин очень хорошо умеет это показать. Но мы гораздо меньше знаем о вполне реальных факторах уязвимости и слабости, а они все равно начинают проявляться.

Вдруг оказывается, что даже режимы, которые мы считали вечными в Восточной Европе, могут очень быстро рухнуть, как только сработает спусковой механизм. Предугадать этот момент невозможно. Но опыт Восточной Европы в 1989 году все равно заставляет меня с долей оптимизма смотреть на Россию сейчас.

Бывший министр обороны, а сегодня секретарь Совбеза России Сергей Шойгу раскритиковал оборону России. Он заявил, что из-за стремительного развития украинских беспилотников и ракет дальнего радиуса действия, ни один российский регион не может быть в безопасности. Являются ли слова Шойгу признаком внутренней тревоги в России?

Это замечательный вопрос, и на него нелегко ответить. В Англии, откуда я родом, говорят: две ласточки не делают лета. Приятно слышать, как российские руководители вроде Шойгу критикуют собственное военное ведомство за неспособность справиться с украинскими беспилотниками и ракетной угрозой, но трудно сказать, насколько это действительно значимо.

По одной из интерпретаций, он пытается предупредить население до того, что российское правительство уже не сможет скрывать реальность войны. Потому что невозможно скрыть тысячи украинских беспилотников и ракет, которые поражают российские объекты.

С другой стороны, когда армия выполняет свои обязанности, начинается игра в обвинения. Никто не хочет выглядеть некомпетентным. Каждый хочет обвинить кого-то другого, чтобы спасти себя, и призывать к реформам. Никто не хочет стать жертвой очевидной некомпетентности.

Поэтому среди военного руководства часто начинаются подобные взаимные обвинения, когда они понимают, что момент расплаты уже близко.

Я не знаю наверняка. Но, как я уже говорил, как только элита начнет настоящую дискуссию о российской стратегии и тактике, медиа и гражданскому обществу будет легче подхватить эту волну.

В России изменения вряд ли придут "снизу", как, например, Трамп хотел бы видеть в Иране, через народные демонстрации, уличное давление или восстание. Но когда элита начнет трещать, а я думаю, что это может начаться именно из-за перекладывания вины, потому что они уже видят, что страна идет не туда, тогда этот разлом дойдет и до широкой общественности. Тогда и могут начаться политические изменения в России.

Нужно наблюдать дальше. Хотелось бы видеть больше сигналов, которые показывают реальное положение вещей, а не пытаются его скрыть от российского населения.