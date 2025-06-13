Эта борьба с нелегальными мигрантами может обернуться большой проблемой для Трампа. Это 24 Каналу отметил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Радость для России

Роман Свитан отметил, что на Украину эта ситуация совсем не повлияет. Даже если Трампу вынесут импичмент, то его команда останется. В то же время ситуация с протестами в США – большая радость для России.

Для россиян это будет праздник. Более 30 лет назад развалился Советский Союз экономическими методами и войной в Афганистане. 10 лет они убивали афганцев. Для россиян сейчас впереди то же самое. Они более 10 лет убивают украинцев. Если возобновятся санкции Малюка – Буданова, то Россия тоже распадется,

– сказал военный эксперт.

По его словам, сейчас россияне будут переводить стрелки на США. Однако в Штатах проблема, связана с демократией, которая может поставить на место любого политика. Любой автократ, который пытается управлять внутри процессами в свою сторону, попадает под давление демократического сообщества.