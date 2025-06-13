Ця боротьба з нелегальними мігрантами може обернутися великою проблемою для Трампа. Це 24 Каналу зауважив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Радість для Росії

Роман Світан зазначив, що на Україну ця ситуація зовсім не вплине. Навіть якщо Трампу винесуть імпічмент, то його команда залишиться. Водночас ситуація з протестами у США – велика радість для Росії.

Для росіян це буде свято. Понад 30 років тому розвалився Радянський Союз економічними методами та війною в Афганістані. 10 років вони вбивали афганців. Для росіян зараз попереду те саме. Вони понад 10 років вбивають українців. Якщо відновляться санкції Малюка – Буданова, то Росія теж розпадеться,

– сказав військовий експерт.

За його словами, зараз росіяни будуть переводити стрілки на США. Однак у Штатах проблема, пов'язана з демократією, яка може поставити на місце будь-якого політика. Будь-який автократ, який намагається керувати всередині процесами у свій бік, потрапляє під тиск демократичної спільноти.