Рейтинг неуклонно падает: при каких условиях Трамп может завершить каденцию досрочно

Соединенные Штаты всколыхнули протесты. Люди вышли на улицы с плакатами и лозунгами, они выступили против политики президента Трампа. Американцы высказывают идею того, что он должен сосредотачивать свое внимание на внутренних делах США, а не держать фокус на геополитике.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог Игорь Чаленко, добавив, что сегодня избиратели Трампа находятся в политической некондиции, потому что нет сейчас адекватной альтернативы.

Накануне промежуточных выборов Трамп теряет сторонников

В нынешних политических условиях США, как пояснил политолог, дальнейшая радикализация, которая может произойти, приведет к внутреннему гражданскому конфликту, чего Запад, в частности и Украина, вряд ли хотел бы. По словам Чаленко, дальнейшая избирательная эйфория будет нарастать (осенью в США запланированы промежуточные выборы в Конгресс).

Так до конца и не понятна позиция Демократической партии. Ясно, что она использует все факапы (провалы – 24 Канал) Трампа и Республиканской партии, да и сами республиканцы в шоке от визитов представителей российской госдумы в Капитолий. Пошли критические заявления от части республиканцев, демократов,

– озвучил Чаленко.

Политолог отметил, что сейчас действительно внимание американского лидера сконцентрировано на Иране, это ему не добавляет баллов во внутренней политике. Это его слабое место, что стимулирует дальнейшую потерю сторонников. Он подчеркнул, что поддержка Трампа уменьшается, сначала сообщалось о 38%, потом о 36%.

"Слова Джонсона могут быть пророческими на счет того, что если Республиканская партия потеряет двухпалатное большинство, то это может стать досрочным концом каденции Трампа, ибо он уже с ноября – декабря перейдет в статус хромой утки. Хотя, конечно, что до выборов 2028 года еще будет два полноценных года", – подытожил Чаленко.

