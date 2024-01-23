Был шанс что-то изменить: что продемонстрировали протесты в Башкирии

В Республике Башкортостан продолжают задерживать протестующих. Митинги стали реакцией людей на приговор активисту Фаилу Алсимову, которого обвинили в якобы "разжигании межнациональной розни".

Протесты в Башкирии закончатся нечем, но в целом ситуация стала показательной. Такое мнение 24 Каналу выразил ведущий канала "Ходарковский Live" Сергей Асланян, отметив, что у людей был шанс что-то изменить и выразить недовольство властями.

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Почему протесты в Башкирии стали определяющими

Россия – страна, имеющая жесткую вертикаль власти. Все новости люди узнают только от Москвы, народ смотрит только, как живут москвичи, как они ходят по ресторанам и какую роскошную жизнь имеют. Региональные новости остаются только в регионе, потому все информационное пространство сводится к тому, что новости бывают только о столице.

Если вдруг Башкирия становится новостью, о которой говорят на федеральных каналах, значит, власти выпустили ситуацию из-под контроля. Ниоткуда возникла Башкирия, о которой никто ничего не знал,

– рассказал Сергей Асланян.

Россияне увидели, что в этом регионе есть столица, определенная автономия, а самое главное, что там живут люди, которые могут выйти на протест. Это вызывает панику у власти, но вдохновляет остальное население. Также это является подтверждением, что, несмотря на жесткий надзор со стороны Кремля, в России не все потеряно.

Выяснилось, что есть те, кто не согласен с Путиным и пробует жить своим разумом. Не важно, что стало поводом, но люди не согласны, и это уже удивляет. Ибо раньше считалось, что таких людей в России нет,

– подчеркнул Асланян.

Что продемонстрировала власть в этой ситуации

Кремль еще раз подтвердил два важных постулата: власть в России держится только на страхе. Если его нет, то нет власти. А именно в этом регионе страха не было. Там собралось 10 тысяч человек, они вышли на мороз, в малонаселенном городе, еще и по причине, понятной только им. И это стало огромной силой.

10 тысяч человек, которые смогли организоваться и сформировать свою претензию, – это катастрофа для власти. Это свидетельствует о том, что протестный потенциал есть и он очень важен,

– заметил Асланян.

Он добавил, что второй важный постулат – это то, что власть всегда опаздывает. Она не понимает, что делать с этими людьми. Следовательно, в первые дни протестов была совершенно растеряна и не имела никакого понимания, как правильно действовать.

Российские власти на любое событие реагируют одинаково – абсолютной растерянностью и дезорганизацией. Только на третий день стало ясно, что людей можно сажать за решетку. Дальше запускается протокол уничтожения: лидеров надо отделить, народные массы поссорить, а самых ярких – куда-то убрать,

– сказал Сергей Асланян.

Он вспомнил протесты в Белоруссии в 2020 году. Если бы люди, пришедшие во дворец Александра Лукашенко, получили команду идти вперед, а не остановились, то были бы жертвы и погибшие. Но тогда мы увидели бы новую Беларусь.

Так же и у Башкирии был шанс все изменить. Если бы вместо хороводов протестующие пришли и посадили своего местного представителя власти, то в Москве уже пытались бы собрать войска для штурма. Началась бы гражданская война,

– предположил Асланян.

Победа невероятно объединяет, равно как и безнаказанность. Поэтому Путин уже 20 лет находится в эйфории, потому что столько времени ему удается избегать любого наказания. Хоть его и пугает суд Гааги, но все равно это не является для него решающим. Если бы протест в Башкирии распространился по всей республике, это движение поддержали бы другие регионы, которые выступают против власти.

Почему протест ни к чему не привел

Даже вышедшие на улицы 10 тысяч протестующих все равно побоялись двигаться дальше. У них нет лидеров, процесс был неорганизован и спонтанен. Даже при том, что люди проявили храбрость, дальше сработал инстинкт самосохранения. Они боятся своей власти, а власть боится их.

Если бы митингующие проявили больше отчаяния, то уже сейчас в Башкирии сформировали бы новый парламент, избрали президента. Башкирия могла бы стать автономным образованием, которое не по зубам Москве. Ведь там власти совершенно не знают, что делать с людьми, у которых нет страха,

– добавил Асланян.

Следовательно, Башкирия, объявив протест, просто испугалась. Но даже сам факт такого восстания гласит, что в России не все потеряно.

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