Силовики жестко задерживали людей: в сети показали, как прошла пятая ночь протестов в Тбилиси

В Грузии прошла пятая ночь протестов против замораживания процесса евроинтеграции до 2028 года. Силовики снова пытались разогнать протестующих водометами и слезоточивым газом.

Были также жестокие задержания людей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на грузинские СМИ и телеграмм-каналы.

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Как разгоняют протесты в Грузии

Силовики начали собираться накануне вечером на площади Свободы. После этого начался жестокий разгон протестующих. Были единичные задержания.

Протесты в Тбилиси продолжаются: смотрите видео

На утро 3 декабря люди митинговали возле первого корпуса Тбилисского госуниверситета на проспекте Чавчавадзе, переместившись с проспекта Руставели. Там против них полиция и спецназовцы применили водомет. Это заставило покинуть протестующих проспект.

Протестующие перемещали баррикады между проспектами: смотрите видео

Уже ближе к утру активизировались задержания. В общем митингующих преследовали на дистанции почти 4 километра. Кроме того, силовики избили и задержали десятки людей в переполненном вестибюле тбилисского метро.

Протест растянулся на несколько километров: смотрите видео

С людьми, говорят, вели себя бесчеловечно: многих жестоко избили, некоторые попали в больницы.

Мы посетили 156 человек, и 124 из них утверждают, что подверглись насилию и бесчеловечному обращению, а это почти 80%. Это очень тревожная цифра: если посмотреть на динамику, в частности с предыдущих демонстраций, быстрыми темпами увеличивается количество граждан, которые утверждают, что со стороны полиции было превышение силы. Поэтому я еще раз призываю полицию не выходить за рамки установленных законом норм и применять против граждан только законную силу,

- заявил грузинский омбудсмен Леван Иоселиани.

Протестующие отбивались от силовиков фейерверками: смотрите видео

Большинство арестованных обвиняют в неповиновении требованиям полиции, словесных оскорблениях или других действиях. Им грозит штраф или административный арест сроком до 15 суток.