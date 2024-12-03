Були також жорстокі затримання людей. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на грузинські ЗМІ та телеграм-канали.

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Як розганяють протести у Грузії

Силовики почали збиратися напередодні увечері на площі Свободи. Після цього розпочався жорстокий розгін протестувальників. Були поодинокі затримання.

Протести у Тбілісі тривають: дивіться відео

На ранок 3 грудня люди мітингували біля першого корпусу Тбіліського держуніверситету на проспекті Чавчавадзе, перемістившись з проспекту Руставелі. Там проти них поліція і спецпризначенці застосували водомет. Це змусило покинути протестувальників проспект.

Протестувальники переміщали барикади між проспектами: дивіться відео

Уже ближче до ранку активізувалися затримання. Загалом мітингувальників переслідували на дистанції майже 4 кілометри. Окрім того, силовики побили та затримали десятки людей у переповненому вестибюлі тбіліського метро.

Протест розтягнувся на декілька кілометрів: дивіться відео

З людьми, кажуть, поводилися нелюдяно: багатьох жорстоко побили, деякі потрапили до лікарень.

Ми відвідали 156 осіб, і 124 з них стверджують, що зазнали насильства і нелюдського поводження, а це майже 80%. Це дуже тривожна цифра: якщо подивитися на динаміку, зокрема з попередніх демонстрацій, швидкими темпами збільшується кількість громадян, які стверджують, що з боку поліції було перевищення сили. Тому я ще раз закликаю поліцію не виходити за рамки встановлених законом норм і застосовувати проти громадян тільки законну силу,

— заявив грузинський омбудсмен Леван Іоселіані.

Протестувальники відбивалися від силовиків феєрверками: дивіться відео

Більшість арештованих звинувачують у непокорі вимогам поліції, словесних образах або інших діях. Їм загрожує штраф або адміністративний арешт строком до 15 діб.