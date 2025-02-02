Масштабная акция возле Tbilisi Mall: силовики жестоко разгоняли и задерживали людей

Днем 2 февраля в Тбилиси продолжились акции протеста против прекращения евроинтеграции, которые начались 28 ноября 2024 года. Участники митинга перекрыли трассу возле торгового центра Tbilisi Mall. Эта дорога соединяет столицу с западными регионами страны. Власти начали жестокие задержания демонстрантов и оппозиционеров.

Накануне власти предупредили, что за блокирование упомянутой трассы может грозить до 2 лет заключения. Ее добавили в перечень стратегических объектов только после анонса митинга, передает 24 Канал со ссылкой на "Эхо Кавказа".

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Что происходило возле Tbilisi Mall

Еще до начала акции, запланированной на 16:00, у здания торгового центра собрались колонны силовиков. Они должны были помешать людям блокировать трассу.

Несмотря на угрозы властей, большое количество людей приняло участие в масштабной акции протеста. Некоторые демонстранты пришли на акцию с зонтиками, чтобы помешать камерам распознавания лиц зафиксировать себя.

Митингующие прячутся за зонтиками / Фото "Эхо Кавказа"

Сотни людей пришли на протест: смотрите видео

Митингующие скандировали "Русебо". В грузинском языке это форма обращения "россияне" в звательном падеже. Это слово обычно выкрикивают в Грузии демонстранты, которые протестуют против политики правящей партии "Грузинская мечта", поскольку считают, что она строит в стране авторитарное государство по российскому образцу.

Грузины кричат: "Русебо!": смотрите видео

Постепенно ситуация возле торгового центра Tbilisi Mall обострялась. Полиция не позволяла участникам акции перекрыть автомобильное движение. Впрочем, впоследствии демонстранты таки смогли перекрыть дорогу.

Протестующие блокируют трассу: смотрите видео

Что происходило возле Tbilisi Mall: смотрите видео

Хотя движение машин не было остановлено, оно было затруднено. Через несколько часов начались задержания, которые становились все более жесткими.

Силовики не чурались применять к протестующим физическую силу.

Правоохранители избивали митингующих: смотрите видео

На акции, был, в частности задержан бывший мэр Тбилиси, оппозиционер Гигу Угулава и один из лидеров "Коалиции за перемены" Ника Мелия.

Задержание Ники Мелии: смотрите видео

Задержание Гиги Угулавы: смотрите видео

Напомним, что 29 декабря в Грузии прошла закрытая инаугурация самопровозглашенного президента Кавелашвили, которую не признают ни оппозиция, ни международные партнеры.