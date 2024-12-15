Власть настроена очень радикально: протесты в Грузии разворачиваются с новой силой

В Грузии продолжаются массовые протесты против власти. Люди каждый день выходят на митинги с требованиями.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт-международник из Грузии Гиоргий Иналишвили, отметив, что протесты уже продолжаются 18 дней. Представители различных социальных групп начинают митинги с самого утра против грузинских властей. Люди собираются не только в столице Грузии – Тбилиси, но и в других городах.

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Грузины настроены решительно

Гиоргий Иналишвили подчеркнул, что за время протестов количество людей не уменьшается, а наоборот, с каждым днем их становится все больше. Грузины настроены на то, что они будут бороться до конца.

Требования очень простые. Первое – освобождение всех задержанных, говорится о более 400 человек. Второе – новые парламентские выборы,

– отметил он.

По словам эксперта-международника, власть Грузии пока настроена очень радикально. Там не хотят никаких переговоров, ведь утверждают, что протестующие являются радикальной оппозицией и якобы настроены против государства.

Важно! Грузинский политолог Гия Хухашвили заявил, что силовики пытаются сломить протестный дух граждан, применяя к митингующим жестокие и незаконные методы. По его словам, задержанных, в том числе и несовершеннолетних, жестоко избивают и запугивают, угрожая оружием. Хухашвили добавил, что действия власти все больше напоминают государственный терроризм, направленный против грузинской молодежи и вообще общества.