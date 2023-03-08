"Будем собираться, пока парламент не перестанет быть российским": в Грузии анонсировали новые протесты

В Тбилиси граждане организовали массовые протесты в ответ на принятие закона об "иноагентах" со стороны местных нардепов. Спецназу удалось занять контрольные точки по всей территории у парламента.

После подавления протеста оппозиционные силы пообещали перейти к ежедневным протестным акциям "до победы". Экс-лидер Единого национального движения (партия Саакашвили) Ника Мелиа объявил о новом протесте возле парламента уже сегодня

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Масштабные провести в Грузии

"В три часа дня (13:00 по Киеву – 24 Канал) мы собираемся на проспекте Руставели. И это будет повторяться каждый день, пока весь проспект Руставели (на нем расположен парламент - ред.) не станет грузинским, а не российским. Пока мы не добьемся победы", – заявил он.

Напомним, что ночью несколько раз ситуация в центре Тбилиси становилась "напряженной" и доходило до локальных столкновений между полицией и митингующими.

Полицейские использовали против митингующих коктейли Молотова, резиновые шары и водометы. Несколько активных демонстрантов задержали.

Были попытки митингующих прорваться в парламент, впрочем, они преодолели лишь металлическое ограждение.

После двух ночи спецподразделения полиции вытеснили почти всех участников из-под здания. И митинг, по сути, завершился, хотя отдельные группы митингующих, а также небольшая часть полицейских, оставались в центре до утра.

На ситуацию в стране отреагировала находящаяся в США президентка Грузии. Саломе Зурабишвили не только отменила все запланированные в ООН встречи. Она также отметила, что "наложит вето" на закон об иноагентах.

Что известно о скандальном законопроекте

Отметим, что парламент Грузии одобрил в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", повторяющий российское законодательство об "иноагентах".

Два законопроекта с общим условным названием "Об иностранных агентах" были внесены в парламент Грузии 26 февраля. Уже 2 марта парламентские комитеты - по внешним связям и обороне и безопасности - одобрили законопроекты в первом чтении.

Депутаты провластных сил Грузии подчеркивают, что законопроекты об иностранных агентах были разработаны с учетом американского опыта.