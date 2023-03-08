"Будем собираться, пока парламент не перестанет быть российским": в Грузии анонсировали новые протесты
Источник:Мтовары
В Тбилиси граждане организовали массовые протесты в ответ на принятие закона об "иноагентах" со стороны местных нардепов. Спецназу удалось занять контрольные точки по всей территории у парламента.
После подавления протеста оппозиционные силы пообещали перейти к ежедневным протестным акциям "до победы". Экс-лидер Единого национального движения (партия Саакашвили) Ника Мелиа объявил о новом протесте возле парламента уже сегодня
Смотрите также Одна из флагом ЕС против водомета: смелая женщина в Грузии стала звездой соцсетей
Масштабные провести в Грузии
"В три часа дня (13:00 по Киеву – 24 Канал) мы собираемся на проспекте Руставели. И это будет повторяться каждый день, пока весь проспект Руставели (на нем расположен парламент - ред.) не станет грузинским, а не российским. Пока мы не добьемся победы", – заявил он.
Напомним, что ночью несколько раз ситуация в центре Тбилиси становилась "напряженной" и доходило до локальных столкновений между полицией и митингующими.
Полицейские использовали против митингующих коктейли Молотова, резиновые шары и водометы. Несколько активных демонстрантов задержали.
Были попытки митингующих прорваться в парламент, впрочем, они преодолели лишь металлическое ограждение.
После двух ночи спецподразделения полиции вытеснили почти всех участников из-под здания. И митинг, по сути, завершился, хотя отдельные группы митингующих, а также небольшая часть полицейских, оставались в центре до утра.
На ситуацию в стране отреагировала находящаяся в США президентка Грузии. Саломе Зурабишвили не только отменила все запланированные в ООН встречи. Она также отметила, что "наложит вето" на закон об иноагентах.Обратите внимание! 24 Канал собрал всю главную информацию о протестах в Грузии.
Что известно о скандальном законопроекте
- Отметим, что парламент Грузии одобрил в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", повторяющий российское законодательство об "иноагентах".
- Два законопроекта с общим условным названием "Об иностранных агентах" были внесены в парламент Грузии 26 февраля. Уже 2 марта парламентские комитеты - по внешним связям и обороне и безопасности - одобрили законопроекты в первом чтении.
- Депутаты провластных сил Грузии подчеркивают, что законопроекты об иностранных агентах были разработаны с учетом американского опыта.