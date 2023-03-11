Чем закончатся протесты в Грузии: политолог назвал 2 возможных сценария

В Грузии несколько дней продолжаются протесты, вызванные скандальным законом об "иноагентах". Проблема в том, что у митингующих нет единого лидера.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович. По его словам, протесты в Грузии носят достаточно стихийный характер.

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Рейтерович считает, что сейчас в стране нет лидеров, которые могли бы возглавить протестное движение. Более того, по словам политолога, даже сложно вспомнить фамилию грузинского политика, который мог бы стать во главе митингов.

Это проблема грузинской оппозиции, которая в значительной степени потеряла свое влияние и была отброшена на обочину политического процесса,

– отметил Рейтерович.

Он добавил, что грузинские оппозиционеры должны были активнее проявлять себя, причем не только сейчас, а еще задолго до протестов. Политолог считает, что существует 2 варианта того, как дальше будет разворачиваться ситуация в стране.

Митинги могли бы привести к перевыборам

Первый вариант – протесты будут продолжаться в мирной форме, например, в виде осады парламента или определенных демонстраций.

Если власти не будут разгонять митингующих силой, возможно, это дойдет до того, что в Грузии состоятся перевыборы. Это был бы лучший выход на сегодня,

– подчеркнул Рейтерович.

Если бы в Грузии пройти демократические выборы под контролем международных наблюдателей, это могло бы помочь урегулировать проблемные моменты в грузинском обществе.

Игорь Рейтерович предположил, чем закончатся протесты в Грузии: смотрите видео

Самый вероятный вариант развития событий в Грузии

Однако есть и второй вариант развития ситуации, который политолог считает более вероятным.

Пройдет 1 – 2 недели или чуть больше, и эта протестная активность сойдет на нет. В таком случае ничего кардинального в плане смены власти и переформатирования политического поля в Грузии не произойдет,

– сказал Рейтерович.

По его словам, грузинские власти определенным образом показали слабость, когда пошли навстречу требованиям митингующих. В частности, когда парламент Грузии отклонил законопроект "об иноагентах", из-за которого и начались протесты. Однако, с другой стороны, теперь руководство страны может этим манипулировать.

"Может быть такая позиция, что, мол, власти выполнили часть требований. А теперь расходитесь по домам, и давайте будем налаживать спокойную жизнь", – предположил политолог.

"Грузинская мечта" не откажется от своей политики

Политолог добавил, что, вероятнее всего, протестующие некоторое время еще будут пытаться давить на власть.

Однако если не произойдет радикальных действий, не будет провокаций или кровавых стычек, то протесты сойдут нет и партия "Грузинская мечта" сохранит свою власть,

– отметил Рейтерович.

В этом случае нынешнее руководство страны продолжит проводить свою политику. Рейтерович отметил, что хотя линию грузинских властей и нельзя назвать откровенно пророссийской, но эта политика во многом отвечает интересам Москвы.

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