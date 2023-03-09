Останавливаться не собираются: грузинская оппозиция не удовлетворена ответом властей на ультиматум

Грузинская оппозиция не планирует приостанавливать акции протеста в стране. Лидеры требуют подтверждения отзыва скандального законопроекта об "иноагентах" и освобождения всех задержанных во время протестов.

Вечером 9 марта грузины снова планируют выйти на протесты. Депутат Тбилисского совета Цотне Коберидзе заявил, что во время акции протестующие будут требовать от руководящей партии конкретики относительно того, как они намерены отозвать скандальный законопроект об "иностранных агентах". Также активисты требуют освобождения задержанных ранее участников акции.

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Чего требуют протестующие

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" заявила, что отзовет принятый в первом чтении проект закона "О прозрачности иностранного влияния". Однако оппозиция заявила, что не будет отменять проведение запланированной на вечер акции протеста.

Сегодня обязательно будет акция! Многие молодые люди, которые не имеют доверия к "Грузинской мечте" и считают, что мы являемся гарантом того, что страна станет частью запада. Мы люди, которые требуют выполнения двух пунктов,

– сказал Цотне Коберидзе.

Он подчеркнул, что оппозиции нужна ясность относительно того, как власти собираются отозвать этот закон, потому что "их заявления расплывчаты". Коберидзе подчеркнул, что акции не прекратятся, пока не отпустят задержанных во время акций протестующих.

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