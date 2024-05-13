В Грузии студенты объявили забастовку после разгона митинга: президент сделала заявление

В Грузии не утихают митинги против закона об "иноагентах". Ситуация только обостряется, ведь студенты объявляют забастовки, а протестующих разгоняет спецназ, поэтому президент Саломе Зурабишвили выступила с важным заявлением.

В субботу, 11 мая, в Грузии также проходила многотысячная акция против скандального законопроекта об "иноагентах". Сколько именно людей вышло на площадь Тбилиси – сложно подсчитать. В СМИ писали о десятках тысяч протестующих, которые в ночь на 13 мая снова вышли на площадь.

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Протесты разгоняли спецназовцы

13 мая ситуация в Грузии обострилась. Так, протесты против закона об "иноагентах" начали разгонять силой. В частности, утром спецназовцы грузинского МВД начали силой разгонять протесты, а участников акций – оттесняли от здания парламента.

Как пишут в СМИ, на проспекте Руставели собрались тысячи людей, которые выступали против закона об "иноагентах". Силовики начали оттеснять их от входа в парламент, заявляя, что они будут мешать депутатам от правящей партии "Грузинская мечта", которая в третьем чтении собирается рассмотреть закон об "иноагентах". Хотя акция и проходила мирно, впрочем, представители МВД предупредили, что будут оттеснять протестующих.

В сети также опубликовали кадры столкновений с протестующими.

Спецназ разгоняет протестующих: смотрите видео

Столкновения возле парламента Грузии: смотрите видео

Президент Грузии сделала заявление на фоне обострения ситуации

Несмотря на протесты на заседании юридического комитета парламента Грузии за одну минуту рассмотрели и поддержали закон об "иноагентах" в третьем чтении.

Вечером 12 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала партию "Грузинская мечта" отложить дату вступления в силу закона об "иноагентах" до 1 ноября 2024 года. Так, она предлагает сделать его действующим уже после парламентских выборов, проведение которых запланировано на 26 октября 2024 года.

Зурабишвили также дала понять, что не согласна с предложениями вносить поправки в скандальный законопроект в рамках вето. Более того, президент Грузии подчеркнула, что ни в коем случае не вступит в игру, чтобы "облагородить этот закон".

Этот закон – российский, методы нашего правительства – российские, и даже сегодняшняя речь премьер-министра – российская,

– заявила Зурабишвили.

Почему вспыхнули протесты в Грузии Законопроект, автором которой является партия "Грузинская мечта", является калькой с российского закона об иноагентах. Этот закон в России стал частью репрессивных мер на пути к тоталитарному государству. Цель закона об "иноагентах" – контролировать и сдерживать деятельность иностранных неправительственных организаций, которые занимаются гражданскими правами в Грузии. Закон пытались принять еще в марте 2023 года, однако тогда также вспыхнули масштабные протесты, а в ЕС намекнули, что такие действия поставят крест на евроинтеграции Грузии.

Студенты объявили забастовку

Студенты крупнейших университетов Грузии также выступают против скандального законопроекта. Так, от 13 мая в знак протеста они объявили масштабную забастовку.

К акции присоединятся студенты из следующих высших учебных заведений:

Тбилисский госуниверситет имени Джавахишвили,

Батумский госуниверситет имени Шота Руставели,

Университет имени Григола Робакидзе,

Кавказский университет,

GIPA,

Alte University,

Госуниверситет Илии,

Университет Грузии,

Грузинский национальный университет,

Академия искусств,

Аграрный университет,

Свободный университет.

К забастовке планируют присоединиться и профессора и преподаватели Государственного университета Илии, GIPA и часть преподавательского состава Тбилисского государственного университета.