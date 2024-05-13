В субботу, 11 мая, в Грузии также проходила многотысячная акция против скандального законопроекта об "иноагентах". Сколько именно людей вышло на площадь Тбилиси – сложно подсчитать. В СМИ писали о десятках тысяч протестующих, которые в ночь на 13 мая снова вышли на площадь.
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Протесты разгоняли спецназовцы
13 мая ситуация в Грузии обострилась. Так, протесты против закона об "иноагентах" начали разгонять силой. В частности, утром спецназовцы грузинского МВД начали силой разгонять протесты, а участников акций – оттесняли от здания парламента.
Как пишут в СМИ, на проспекте Руставели собрались тысячи людей, которые выступали против закона об "иноагентах". Силовики начали оттеснять их от входа в парламент, заявляя, что они будут мешать депутатам от правящей партии "Грузинская мечта", которая в третьем чтении собирается рассмотреть закон об "иноагентах". Хотя акция и проходила мирно, впрочем, представители МВД предупредили, что будут оттеснять протестующих.
В сети также опубликовали кадры столкновений с протестующими.
Спецназ разгоняет протестующих: смотрите видео
Столкновения возле парламента Грузии: смотрите видео
Президент Грузии сделала заявление на фоне обострения ситуации
Вечером 12 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала партию "Грузинская мечта" отложить дату вступления в силу закона об "иноагентах" до 1 ноября 2024 года. Так, она предлагает сделать его действующим уже после парламентских выборов, проведение которых запланировано на 26 октября 2024 года.
Зурабишвили также дала понять, что не согласна с предложениями вносить поправки в скандальный законопроект в рамках вето. Более того, президент Грузии подчеркнула, что ни в коем случае не вступит в игру, чтобы "облагородить этот закон".
Этот закон – российский, методы нашего правительства – российские, и даже сегодняшняя речь премьер-министра – российская,
– заявила Зурабишвили.
Почему вспыхнули протесты в Грузии
Законопроект, автором которой является партия "Грузинская мечта", является калькой с российского закона об иноагентах. Этот закон в России стал частью репрессивных мер на пути к тоталитарному государству. Цель закона об "иноагентах" – контролировать и сдерживать деятельность иностранных неправительственных организаций, которые занимаются гражданскими правами в Грузии.
Закон пытались принять еще в марте 2023 года, однако тогда также вспыхнули масштабные протесты, а в ЕС намекнули, что такие действия поставят крест на евроинтеграции Грузии.
Студенты объявили забастовку
Студенты крупнейших университетов Грузии также выступают против скандального законопроекта. Так, от 13 мая в знак протеста они объявили масштабную забастовку.
К акции присоединятся студенты из следующих высших учебных заведений:
- Тбилисский госуниверситет имени Джавахишвили,
- Батумский госуниверситет имени Шота Руставели,
- Университет имени Григола Робакидзе,
- Кавказский университет,
- GIPA,
- Alte University,
- Госуниверситет Илии,
- Университет Грузии,
- Грузинский национальный университет,
- Академия искусств,
- Аграрный университет,
- Свободный университет.
К забастовке планируют присоединиться и профессора и преподаватели Государственного университета Илии, GIPA и часть преподавательского состава Тбилисского государственного университета.