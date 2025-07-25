"Я потерял ногу, защищая Харьков": митингующие рассказали, почему выходят на акции

24 июля на третий день протестов против фатической ликвидации НАБУ и САП в Харькове пришло около 500 митингующих. Среди них – молодежь, дети, известные люди города и ветераны.

Об этом 24 Каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко, отметив, что люди разного возраста и профессий вышли только с одной целью. И все это несмотря на постоянные обстрелы города.

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Почему митингующие выходят на акции?

По словам корреспондента, участники акции в Харькове пришли с единым пониманием, для чего они там, креативно подходя к подписям на плакатах. Было интересно наблюдать, как постоянные городские активисты впервые видели митинг такого масштаба, где собралось много молодежи.

Дочь погибшего военного Алиса отметила, что прежде всего она вышла ради отца и будущего, которое он хотел для нее. Девушка отметила, что самые сильные, то есть защитники, сейчас находятся на передовой. Поэтому выйти и их поддержать – это наименьшее, что могут сделать гражданские украинцы.

Я потерял ногу, защищая Харьков на улице Шевченко. Там мы с собратьями выбивали российский спецназ. Пройдя сложное лечение, я вернулся на службу, но из-за осложнений демобилизовался. Сейчас я на акции, которую организовала молодежь. Призываю президента не развивать этот фарс с законом об уничтожении антикоррупционных институтов,

– отметил ветеран Дмитрий.

К акции протеста в Харькове 24 июля также присоединился участник группы "Курган & Agregat" Евгений Володченко, который накануне митинговал в Киеве, и учительница начальных классов Валерия, которая подчеркнула, что хочет лучшего будущего для своих учеников.

К слову, доктор экономических наук, председатель Adventer Group Андрей Длигач высказал мнение о том, что люди выходят на митинги для диалога, который должно построить государство с гражданским обществом и перестать пренебрегать его требованиям.