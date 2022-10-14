На протестах в Иране убили по меньшей мере 23 детей

В ходе протестов в Иране погибли по меньшей мере 23 несовершеннолетних. Среди убитых даже ребенок в возрасте 11 лет.

Что известно об убитых детях

Такую информацию установила правозащитная организация Amnesty International. Там отметили, что дети составляют 16% от общего количества и жертв на протестах в Иране.

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11-летнему Джаваду Пушеху выстрелили в затылок. Пуля вышла через его правую щеку и оставила большую дыру.

В Amnesty International отметили, что около половины зарегистрированных детей-жертв принадлежали к группе меньшинств. Их убили иранские силы безопасности во время "кровавой пятницы" 30 сентября. При этом истинное количество жертв может быть гораздо больше.

В Иране на протестах убили по меньшей мере 23 детей: видео



Несовершеннолетние, убитые в Иране / Фото Amnesty International

Протесты в Иране: коротко

Протесты в стране вспыхнули после того, как так называемая "полиция морали" до смерти избила 22-летнюю Махсу Амини за неправильное ношение хиджаба.

В разных иранских городах женщины начали снимать свои хиджабы на улицах и резать волосы. Протестующих жестоко задерживали. Среди них есть убитые.

По состоянию на 25 сентября было известно о по меньшей мере 41 погибшем человеке. В то же время, президент Ирана Ибрагим Раиси цинично заявил, что "надо справиться с теми, кто выступает против безопасности и спокойствия в стране".

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