Вучич привел армию в состояние боеготовности: протесты в Косово привели к стрельбе
Источник:Novosti.rs
Президент Сербии и главнокомандующий вооруженными силами государства Александр Вучич подписал приказ о приведении подразделений сербских вооруженных сил к боевой готовности наивысшего уровня. Случилось это в результате протестов, возникших после муниципальных выборов на севере Косово.
Александр Вучич приказал вооруженным силам двигаться в направлении админграницы с Косово и Метохией.
Интересно Разворот Сербии на Запад: потеряет ли Россия важного союзника в Европе
Причины приведения армии в состояние боеготовности
Как сообщают сербские СМИ, такой приказ президент подписал из-за насилия, которое специальная полиция Альбина Курти, премьера Косово, совершает против сербского народа в Звечане, Зубин-Потоке и Лепосавиче. Именно в этих городах во дворах трех муниципальных админзданий собрались сербы на протесты.
Сербские протестующие бойкотировали прошедшие 23 апреля последние выборы в Косово, а их результаты считают нелегитимным. Теперь они хотят помешать новым мэрам-албанцам вступить в должности, хотя те уже приняли присягу накануне.
Чтобы не позволить мэрам войти в муниципальные здания, протестующие даже построили баррикады. Более того, в Лепосавиче вблизи админздания муниципалитета была замечена тяжелая техника.
Косовская полиция начала разгонять протестующих. И для этого она применила слезоточивый газ. Более того, на месте событий раздавались выстрелы и взрывы светошумовых гранат, а также гудела сирена.
Слезоточивый газ, взрывы и стрельба перед зданием муниципалитета в Звечане: видео
Согласно нашим официальным обязанностям, сегодня Полиция Косово помогает мэрам северных муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток реализовать свое право на работу в официальных помещениях соответствующих муниципалитетов,
– заявили в полиции Косово.
Президент Сербии Александр Вучич попросил НАТО повлиять на решение этой ситуации.
Сирены звучали вблизи муниципалитета в Лепосавиче: видео
Армия выполнит приказ сербского президента
Министр обороны государства Милош Вучевич назвал ситуацию в Косово и Метохии драматической. Также он заявил, что Приштина, столица частично признанной Республики Косово, движется к эскалации.
Несколько минут назад президент отдал приказ армии поднять боевую готовность на самом высоком уровне. Армия начала свою деятельность, то, что делает Курти, ведет нас к красным линиям. Это уже не игра, это угрожает безопасности всех людей, проживающих в этих районах,
– подчеркнул министр обороны.
Он отметил, что армия выполнит приказ Верховного главнокомандующего Александра Вучича. А также призвал сербов в Косово сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации, чтобы впоследствии их не представили в качестве преступников.
"Террор против сербской общины продолжается. Важно сохранять спокойствие и в то же время защищать свои права и свободы", – подчеркнул Вучевич.
Почему сербы считают выборы нелегитимными
- Муниципальные выборы, организованные Приштиной, состоялись в конце апреля, 23 числа, на севере Косово. Это территории, населенные преимущественно сербами.
- Тогда главная сербская партия объявила о бойкоте выборов. Бойкотировало избирательный процесс также большинство жителей этих муниципалитетов.
- В результате явка в апрельских выборах достигла всего 3,47% от общего числа избирателей, а победу одержали мэры из албанских партий.
- Отметим, что предыдущие мэры подали в отставку, чтобы выразить недовольство решением правительства Косово перерегистрировать нелегальные сербские автомобили на Республику Косово. Сообщалось, что таким образом в четырех северных муниципалитетах, включая Митровицу, не было ни муниципальной команды, ни полиции, ни судей.