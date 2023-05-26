Вучич привел армию в состояние боеготовности: протесты в Косово привели к стрельбе

Президент Сербии и главнокомандующий вооруженными силами государства Александр Вучич подписал приказ о приведении подразделений сербских вооруженных сил к боевой готовности наивысшего уровня. Случилось это в результате протестов, возникших после муниципальных выборов на севере Косово.

Александр Вучич приказал вооруженным силам двигаться в направлении админграницы с Косово и Метохией.

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Причины приведения армии в состояние боеготовности

Как сообщают сербские СМИ, такой приказ президент подписал из-за насилия, которое специальная полиция Альбина Курти, премьера Косово, совершает против сербского народа в Звечане, Зубин-Потоке и Лепосавиче. Именно в этих городах во дворах трех муниципальных админзданий собрались сербы на протесты.

Сербские протестующие бойкотировали прошедшие 23 апреля последние выборы в Косово, а их результаты считают нелегитимным. Теперь они хотят помешать новым мэрам-албанцам вступить в должности, хотя те уже приняли присягу накануне.

Чтобы не позволить мэрам войти в муниципальные здания, протестующие даже построили баррикады. Более того, в Лепосавиче вблизи админздания муниципалитета была замечена тяжелая техника.

Косовская полиция начала разгонять протестующих. И для этого она применила слезоточивый газ. Более того, на месте событий раздавались выстрелы и взрывы светошумовых гранат, а также гудела сирена.

Слезоточивый газ, взрывы и стрельба перед зданием муниципалитета в Звечане: видео

Согласно нашим официальным обязанностям, сегодня Полиция Косово помогает мэрам северных муниципалитетов Звечан, Лепосавич и Зубин-Поток реализовать свое право на работу в официальных помещениях соответствующих муниципалитетов,

– заявили в полиции Косово.

Президент Сербии Александр Вучич попросил НАТО повлиять на решение этой ситуации.

Сирены звучали вблизи муниципалитета в Лепосавиче: видео

Армия выполнит приказ сербского президента

Министр обороны государства Милош Вучевич назвал ситуацию в Косово и Метохии драматической. Также он заявил, что Приштина, столица частично признанной Республики Косово, движется к эскалации.

Несколько минут назад президент отдал приказ армии поднять боевую готовность на самом высоком уровне. Армия начала свою деятельность, то, что делает Курти, ведет нас к красным линиям. Это уже не игра, это угрожает безопасности всех людей, проживающих в этих районах,

– подчеркнул министр обороны.

Он отметил, что армия выполнит приказ Верховного главнокомандующего Александра Вучича. А также призвал сербов в Косово сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации, чтобы впоследствии их не представили в качестве преступников.

"Террор против сербской общины продолжается. Важно сохранять спокойствие и в то же время защищать свои права и свободы", – подчеркнул Вучевич.

Почему сербы считают выборы нелегитимными