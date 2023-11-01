Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков сказал 24 Каналу, что такой ответ не удивительный, ведь у россиян во всех их проблемах виноваты либо американцы, либо украинцы.
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Так поступают авторитарные режимы
Всегда можно найти внешнего врага, кто прикроет твои провалы, непрофессионализм, неспособность к созданию страны. Так поступают все диктаторские, авторитарные режимы.
В Китае также во всем виноваты США, и этот антиамериканизм объединяет Пекин и Москву.
"Диктатуры всегда придумают себе врага. Это чаще всего какое-то великое государство, которое виновато во всех бедах. Или это – ближайшие соседи, на которых необходимо напасть, потому что они – враги, живут лучше жителей этой тоталитарной страны и раздражают тем самим", – уверен Гудков.
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Кто виноват
Также соседи Израиля – арабские страны – видят в нем врага. Хотя у Израиля ВВП в 10 раз больше, чем у любой арабской страны. В Израиле есть все – медицина, доходы, все строится и развивается.
А соседи плохо живут, потому что в их стране власть захвачена и узурпирована и используется исключительно как инструмент ограбления и угнетения народа. Поэтому им нужно найти врага. Вот и придумывают, что якобы во всем "виноваты" евреи,
– отметил оппозиционер.
В то же время в Израиле из более 9,5 миллиона населения более 2 миллионов – арабы. Также там множество эмигрантов из России и Украины.
"Какая это еврейская страна – она многонациональная. Да, у них есть проблемы и глубокие внутренние споры. Но также это высокоразвитая, демократическая страна. От этого и ненависть к ней от стран-соседей", – подчеркнул Геннадий Гудков.
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Больше об обвинениях Путина в сторону Запада и Украины
- В Дагестане прошли протесты, которые всколыхнули Махачкалу, где в аэропорту разгневанные местные жители искали евреев, якобы приехавших из Израиля на жительство в Дагестан. Обострение произошло на фоне войны Израиля и ХАМАС.
- После разгона протестующих с заявлением выступил Владимир Путин. Он заявил, что в нестабильности в России заинтересованы США, и именно оттуда подстрекали толпу в Дагестане.
- По словам Путина, и за событиями на Ближнем Востоке, и войной в Украине якобы также стоят Соединенные Штаты. Путин подчеркнул, что "необходимо понимать, где корень зла". Также он сравнил Запад с "пауком, который пытается опутать своей паутиной весь мир".
- Кроме того, глава Кремля обвинил Украину в "организации" протестов в Махачкале. Мол, они были "инспирированы" через социальные сети, в частности, "с территории Украины под руководством западных спецслужб".