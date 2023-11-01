Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков сказал 24 Каналу, что такой ответ не удивительный, ведь у россиян во всех их проблемах виноваты либо американцы, либо украинцы.

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Так поступают авторитарные режимы

Всегда можно найти внешнего врага, кто прикроет твои провалы, непрофессионализм, неспособность к созданию страны. Так поступают все диктаторские, авторитарные режимы.

В Китае также во всем виноваты США, и этот антиамериканизм объединяет Пекин и Москву.

"Диктатуры всегда придумают себе врага. Это чаще всего какое-то великое государство, которое виновато во всех бедах. Или это – ближайшие соседи, на которых необходимо напасть, потому что они – враги, живут лучше жителей этой тоталитарной страны и раздражают тем самим", – уверен Гудков.

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Кто виноват

Также соседи Израиля – арабские страны – видят в нем врага. Хотя у Израиля ВВП в 10 раз больше, чем у любой арабской страны. В Израиле есть все – медицина, доходы, все строится и развивается.

А соседи плохо живут, потому что в их стране власть захвачена и узурпирована и используется исключительно как инструмент ограбления и угнетения народа. Поэтому им нужно найти врага. Вот и придумывают, что якобы во всем "виноваты" евреи,

– отметил оппозиционер.

В то же время в Израиле из более 9,5 миллиона населения более 2 миллионов – арабы. Также там множество эмигрантов из России и Украины.

"Какая это еврейская страна – она многонациональная. Да, у них есть проблемы и глубокие внутренние споры. Но также это высокоразвитая, демократическая страна. От этого и ненависть к ней от стран-соседей", – подчеркнул Геннадий Гудков.

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