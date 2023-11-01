Російський опозиційний політик Геннадій Гудков сказав 24 Каналу, що така відповідь не дивна, адже у росіяни у всіх їхніх проблемах винуваті або американці, або українці.

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Так вчиняють авторитарні режими

Завжди можна знайти зовнішнього ворога, хто прикриє твої провали, непрофесіоналізм, нездатність до творення країни. Так вчиняють всі диктаторські, авторитарні режими.

В Китаї також у всьому винні США, і цей антиамериканізм поєднує Пекін та Москву.

"Диктатури завжди вигадають собі ворога. Це найчастіше якась велика держава, які винна у всіх бідах. Або ж це – найближчі сусіди, на яких необхідно напасти, тому що вони – вороги, живуть краще жителів цієї тоталітарної країни та дратують тим самим", – впевнений Гудков.

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Хто винний

Так само сусіди Ізраїля – арабські країни – бачать в ньому ворога. Хоча Ізраїль має ВВП у 10 разів більше, ніж будь-яка арабська країна. В Ізраїлі все є – медицина, прибутки, все будується та розвивається.

А сусіди погано живуть, тому що у їхній країні влада захоплена та узурпована та використовується виключно як інструмент пограбування та пригноблення народу. А тому їм потрібно знайти ворога. Ось і вигадують, що нібито у всьому "винні" євреї,

– зазначив опозиціонер.

Водночас в Ізраїлі з понад 9,5 мільйонів населення понад 2 мільйони – араби. Також там велика кількість емігрантів з Росії та України.

"Яка це єврейська країна – вона багатонаціональна. Так, вони мають проблеми та глибокі внутрішні суперечки. Але також це високорозвинена, демократична країна. Від цього й ненависть до неї від країн-сусідів", – підкреслив Геннадій Гудков.

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