"Крымский сценарий" 2014 года: в Молдове назвали цель пророссийских протестов

Кремль в течение года пытается расшатать ситуацию в Молдове. На пророссийские протесты вливаются просто сумасшедшие деньги.

Об этом 24 Каналу рассказал доктор истории, директор Института эффективной политики (Молдова) Виталий Андриевский. По его словам, ситуация сейчас сложная, но контролируемая.

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Что происходит в Молдове

Как отметил Андриевский, понятно, что за всеми пророссийскими протестами стоит Кремль. Они очень сильно финансируют все эти мероприятия. Людей свозят на автобусах в Кишинев и платят им деньги.

Перед ними стоит конкретная цель дестабилизировать ситуацию в Молдове. А следующий шаг – совершить переворот. Сейчас есть определенная полнота картины. Еще осенью наши спецслужбы провели аресты и конфисковали значительные суммы денег – до 5 миллионов леев. Это очень большая сумма,

– отметил Андриевский.

В Молдове готовятся к разным сценариям. Все понимают – если в Кишиневе начнутся беспорядки, то Кремль может использовать и силы из Приднестровья. Не исключено, что это может быть направлено против Украины.

Возможен ли в Молдове государственный переворот – смотрите видео

Например, это могут делать также для дестабилизации ситуации в Одесской области. В свое время уже были такие попытки с террористами с абсурдной идеей так называемой "народной республики" в Бессарабии в 2014 – 15 годах.

Какая ситуация в Молдове: коротко