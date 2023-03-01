"Крымский сценарий" 2014 года: в Молдове назвали цель пророссийских протестов
Кремль в течение года пытается расшатать ситуацию в Молдове. На пророссийские протесты вливаются просто сумасшедшие деньги.
Об этом 24 Каналу рассказал доктор истории, директор Института эффективной политики (Молдова) Виталий Андриевский. По его словам, ситуация сейчас сложная, но контролируемая.
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Что происходит в Молдове
Как отметил Андриевский, понятно, что за всеми пророссийскими протестами стоит Кремль. Они очень сильно финансируют все эти мероприятия. Людей свозят на автобусах в Кишинев и платят им деньги.
Перед ними стоит конкретная цель дестабилизировать ситуацию в Молдове. А следующий шаг – совершить переворот. Сейчас есть определенная полнота картины. Еще осенью наши спецслужбы провели аресты и конфисковали значительные суммы денег – до 5 миллионов леев. Это очень большая сумма,
– отметил Андриевский.
В Молдове готовятся к разным сценариям. Все понимают – если в Кишиневе начнутся беспорядки, то Кремль может использовать и силы из Приднестровья. Не исключено, что это может быть направлено против Украины.
Возможен ли в Молдове государственный переворот – смотрите видео
Например, это могут делать также для дестабилизации ситуации в Одесской области. В свое время уже были такие попытки с террористами с абсурдной идеей так называемой "народной республики" в Бессарабии в 2014 – 15 годах.
Какая ситуация в Молдове: коротко
- Ранее Президент Украины Владимир Зеленский предупредил коллегу из Молдовы Майю Санду о планах российских спецслужб. Те хотят совершить государственный переворот в республике.
- Так, недавно пророссийская партия "Шор" еще раз организовывала свои митинги. Туда завезли провокаторов и делали стычки.
- Также спецслужбы Молдовы обнаружили двух иностранных граждан, связанных с диверсионными центрами за пределами страны. Они работали над дестабилизацией ситуации.