Польские фермеры начали масштабный протест в Варшаве: они озвучили требования к Сейму
Источник:Rzeczpospolita
Во вторник, 27 февраля, в Варшаве начался масштабный протест. Так, польские фермеры вышли на улицы столицы Польши.
Известно, что в центре города тысячи протестующих перекрыли дороги и улицы. Участники акции несли флаги и транспаранты.
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Масштабный протест в Варшаве
Организаторы акции оценили примерное количество протестующих в столице Польши. Речь идет о количестве около 20-30 тысяч человек.
Согласно данным издания, протестующие собрались перед Дворцом культуры и науки в Варшаве. Известно, что на митинге присутствует полиция. Она сопроводила колонну к Сейму и канцелярии правительства.
В то же время сообщается о "достаточно напряженной атмосфере". В издании также сообщили, что несмотря на просьбы организаторов, протестующие используют пиротехнику.
Сейм уже окружен барьерами. Пока что полиции там больше, чем фермеров, но с другой стороны улицы уже стоят первые протестующие,
– говорится в сообщении.
Требования у протестующих не изменились.
Так, фермеры хотят, чтобы власть отказалась от "вредных предложений Зеленого курса", закрыла границы от "неконтролируемого притока агропродовольственной продукции из стран, не входящих в ЕС".
Также фермеры требуют защитить животноводство в Польше.
Кроме этого, известно, что днем 27 февраля организаторы протеста провели встречу со спикером Сейма Шимоном Головней. Они не встретятся с министром сельского хозяйства Чеславом Секерским, поскольку он сейчас находится в Брюсселе.
Детали о протесте в столице Польши
- Акция началась в 11 часов по местному времени. Польские медиа называют этот протест самым массовым.
- Фермеры в Польше протестуют против импорта продовольствия из Украины, утверждая, что это подрывает их конкурентоспособность, а также против политики "зеленого курса" ЕС, что накладывает на фермеров ряд ограничений.
- Участники акции несли флаги и транспаранты. Среди надписей был лозунг "Стена для фермера". Во главе марша также ведут инсталляцию в форме танка, которую сделали из тюков сена.
- По данным журналистов, находившихся на месте событий, возле кольцевой развязки де Голля полицейские приказали протестующим дождаться автомобиля со звуковой системой. Однако фермеры не хотели ждать и протолкнули полицию.
- Также неизвестные зажгли файеры на площади Дефилад и разожгли костры.