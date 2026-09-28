Мероприятие, которое длилось около полутора часов, было направлено, прежде всего, на то, чтобы побудить граждан принять участие в предстоящих выборах. Об этом пишет Ceske Noviny.

Что известно о критике Бабиша?

Число участников мероприятия не называется. Хотя площадь была в значительной степени заполнена людьми, но оставалась доступной для прохода со всех сторон.

Организаторы протеста, объединение Milion Chvilek, стремились предостеречь от получения правящими партиями большинства в Сенате и от голосования за популистов и экстремистов на муниципальных выборах.

Люди также скандировали лозунги против запланированной правительством отмены модели финансирования Чешского телевидения и Чешского радио за счет абонентской платы, а также против обвинений членов правительства президентом, СМИ, судебной системы и активных граждан. Критике также подвергли подход правительства к вопросам безопасности, в частности ликвидацию государственного подразделения по стратегическим коммуникациям при Аппарате правительства.

Муниципальные выборы и первый тур выборов в Сенат состоятся уже 9 и 10 октября.

Ваш голос также может помочь помешать Андрею Бабишу и его правительству, ведущему к национальному распаду, получить большинство в Сенате,

– говорилось в листовках.

В них отмечалось, что исход выборов в Сенат часто решают считанные десятки голосов, тогда как обеспечение двух лет парламентского контроля и функционирования системы сдержек и противовесов потребует от граждан всего двух минут времени на избирательном участке.

Председатель ассоциации Микулаш Минар заявил, что Сенат является одним из последних институтов, не принадлежащих холдингу "Агроферт".

"Мы не сдадимся и сделаем все, что в наших силах, чтобы не позднее 2029 года Андрей Бабиш закончил так же, как его большой друг Виктор Орбан в Венгрии", – сказал Минар, имея в виду недавнее поражение Орбана на выборах.

По его словам, следующая демонстрация состоится не позднее 17 ноября.

Некоторые демонстранты пришли с флагами Украины и ЕС.

Томаш Копечный, уполномоченный по вопросам восстановления Украины в предыдущем правительстве Петра Фиалы, предупредил, что российская агрессия против европейских стран, в частности Чехии, будет усиливаться.

Мы увидим больше нападений, больше взрывов и, возможно, даже человеческие жертвы,

– заявил он.

Напомним, что на днях чешские оппозиционные партии инициировали голосование о вотуме недоверия правительству во главе с Андреем Бабишем из-за запланированного бюджета на следующий год.

Стоит отметить, что в марте в Праге также проходила масштабная акция протеста против правительства Бабиша. Тогда собралось от 200 до 250 тысяч участников, которые выступали против усиления влияния олигархов, законопроекта об иностранных агентах, сокращения оборонных расходов и ограничения свободы слова.