Захід, що тривав близько півтори години, мав на меті насамперед заохотити громадян до участі в майбутніх виборах. Про це пишуть Ceske Noviny.

Що відомо про критику Бабіша?

Кількість учасників заходу не називається. Хоч площа була значною мірою заповнена людьми, але залишалася доступною для проходу з усіх боків.

Організатори протесту, об'єднання Milion Chvilek, прагнули застерегти від отримання правлячими партіями більшості в Сенаті та від голосування за популістів і екстремістів на муніципальних виборах.

Люди вигукували також гасла проти запланованого урядом скасування моделі фінансування Чеського телебачення та Чеського радіо за рахунок абонентської плати, а також звинувачень членів уряду на президента, ЗМІ, судову систему та активних громадян. Критиці також піддали підхід уряду до питань безпеки, зокрема ліквідацію державного підрозділу зі стратегічних комунікацій при Апараті уряду.

Муніципальні вибори та перший тур виборів до Сенату відбудуться уже 9 і 10 жовтня.

Ваш голос також може допомогти завадити Андрею Бабішу та його уряду, що веде до національного розпаду, отримати більшість у Сенаті,

– йшлося в листівках.

У них зазначалося, що долю виборів до Сенату часто вирішують лічені десятки голосів, тоді як забезпечення двох років парламентського контролю та дії системи стримувань і противаг вимагатиме від громадян лише двох хвилин часу на виборчій дільниці.

Голова асоціації Мікулаш Мінар заявив, що Сенат є однією з останніх інституцій, яка не належить холдингу "Агроферт".

"Ми не поступимося і зробимо все від нас залежне, щоб найпізніше до 2029 року Андрей Бабіш закінчив так само, як його великий друг Віктор Орбан в Угорщині", – сказав Мінар, маючи на увазі нещодавню поразку Орбана на виборах.

За його словами, наступна демонстрація відбудеться не пізніше 17 листопада.

Деякі демонстранти прийшли з прапорами України та ЄС.

Томаш Копечний, уповноважений з питань відбудови України в попередньому уряді Петра Фіали, попередив, що російська агресія проти європейських країн, зокрема Чехії, посилюватиметься.

Ми побачимо більше нападів, більше вибухів і, можливо, навіть людські жертви,

– заявив він.

Нагадаємо, що днями чеські опозиційні партії раніше ініціювали голосування щодо висловлення недовіри уряду на чолі з Андреєм Бабішем через запланований бюджет на наступний рік.

Варто зауважити, що у березні у Празі теж проходив масштабний протест проти уряду Бабіша. Тоді зібралося від 200 до 250 тисяч учасників, які виступали проти посилення олігархів, законопроєкту про іноагентів, скорочення оборонних витрат та обмеження свободи слова.