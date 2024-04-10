Ольга Романова, глава фонда “Русь сидящая”, рассказала 24 Каналу, что для большинства россиян проблемы жителей Оренбургской области неинтересны. Именно поэтому прошли незаметными недавние протесты жен мобилизованных.

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Довольно жалкая акция

Она напомнила, как зимой в России останавливалась работа котельных, и россияне замерзали в своих квартирах. Однако на сегодня все об этом забыли.

Также в России 6 апреля прошел так называемый "марш пустых кастрюль", который устроили жены российских мобилизованных. Они требовали, стуча ложками по кастрюлям в своих домах, чтобы их мужей вернули домой с фронта в Украине.

Две кастрюли "прогремели", но никто в России этого не заметил. Так же как и затопление в Оренбургской области. Это же степи возле Казахстана, они так далеко от Рублевки, от Москвы, от сериалов, столичных развлечений. Для большинства россиян это – не Россия,

– объяснила Романова.

Часть россиян, которая живет на западе России – до Уральских гор, – не считают жителей территорий, что расположены дальше на восток, коренным населением страны. А те, кто живут в Сибири, не считают себя Россией.

Не зря в Хабаровске, Чите, Благовещенске говорят: "Я поеду в отпуск в Россию, хотя обычно бываю в Китае",

– заметила председатель фонда "Русь сидящая".

Для большинства россиян, которые живут абсолютно автономно и не следят за региональными новостями, плевать на то, что происходит в Оренбургской области, если они там не живут.

В то же время попытка устроить акцию с "пустыми кастрюлями" выглядела довольно жалко.

"Эти несчастные женщины, которые публиковали видео с кастрюлями, прятали свои лица. Одна женщина даже стучала по кастрюле, стоя в сельском доме и также закрывала лицо. Еще бы под одеяло спрятались и били по там кастрюлях. Поэтому это бессмысленная акция", – подчеркнула Ольга Романова.

Обратите внимание! Жены мобилизованных ранее устраивали также акции в Москве и других регионах России. В частности они провели 3 февраля протест, который освещали журналисты. Именно их задержали правоохранители. Также жены мобилизованных во время избирательной кампании в России приходили в общественную приемную Владимира Путина. Они хотели узнать, когда тот подпишет указ о демобилизации их мужей.

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