Ольга Романова, голова фонду "Русь сидящая", розповіла 24 Каналу, що для більшості росіян проблеми жителів Оренбурзької області нецікаві. Саме тому пройшли непомітними нещодавні протести дружин мобілізованих.

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Доволі жалюгідна акція

Вона нагадала, як взимку в Росії зупинялась робота котельних, і росіяни замерзали у своїх квартирах. Однак на сьогодні всі про це забули.

Також в Росії 6 квітня пройшов так званий "марш порожніх каструль", який влаштували дружини російських мобілізованих. Вони вимагали, калатаючи ложками по каструлях у своїх домівках, щоб їхніх чоловіків повернули додому з фронту в Україні.

Дві каструлі "прогриміли", але ніхто в Росії цього не помітив. Так само як і затоплення в Оренбурзькій області. Це ж степи біля Казахстану, вони так далеко від Рубльовки, від Москви, серіалів, столичних розваг. Для більшості росіян це – не Росія,

– пояснила Романова.

Частина росіян, яка живе на заході Росії – до Уральских гір – не вважають мешканців територій, що розташовані далі на схід, корінним населенням країни. А ті, хто живуть в Сибіру, не вважають себе Росією.

Не дарма в Хабаровську, Читі, Благовєщенську говорять: "Я поїду у відпустку в Росію, хоча зазвичай буваю в Китаї",

– зауважила голова фонду "Русь сидящая".

Для більшості росіян, які живуть абсолютно автономно та не слідкують за регіональними новинами, начхати на те, що відбувається в Оренбурзькій області, якщо вони там не мешкають.

Водночас намагання влаштувати акцію з "порожніми каструлями" виглядало доволі жалюгідно.

"Ці нещасні жінки, які публікували відео з каструлями, ховали свої обличчя. Одна жінка навіть стукала по каструлі, стоячи в сільській хаті і також закривала обличчя. Ще б під ковдру сховались та били по там каструлях. Тому це безглузда акція", – наголосила Ольга Романова.

Зверніть увагу! Жінки мобілізованих раніше влаштовували також акції в Москві та інших регіонах Росії. Зокрема вони провели 3 лютого протест, який висвітлювали журналісти. Саме них затримали правоохоронці. Також дружини мобілізованих під час виборчої кампанії в Росії приходили до громадської приймальні Владіміра Путіна. Вони хотіли дізнатись, коли той підпише указ про демобілізацію їхніх чоловіків.

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