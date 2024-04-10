У російському місті Орськ прорвало дамбу та затопило населені пункти, розташовані поруч. Як росіяни відреагували на це – читайте у тексті 24 Каналу.

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Ностальгія за Радянським союзом

Не секрет, що росіяни часто згадують часи тоталітарного СРСР із ностальгією. Навіть у випадку із затопленням Оренбургу не обійшлося без згадок про радянські часи. Зокрема, росіяни переконані, що там всіх винних вже "поставили б до стінки", тобто розстріляли. Вочевидь, саме та за такими "порядками" ностальгують у країні-агресорці.



Росіяни ностальгують за СРСР / Скриншот 24 Каналу

Порівняння з Бєлгородом

Ситуація у Росії загалом неспокійна. Зокрема, у Бєлгороді постійно заявляють про обстріли, тому хтось із росіян вирішив привернути до цього увагу під постом про Оренбург. Реакція не змусила себе довго чекати. У коментарях почали обурюватись, що ці речі не можна порівнювати, адже у Бєлгороді "ППО не перестають працювати".



Росіяни порівнюють ситуацію з Бєлгородом / Скриншот 24 Каналу

Там також зазначили, що росіян намагаються якомога швидше евакуювати та убезпечити людей, хоча евакуацію із Бєлгорода блокували.

Незадоволені діями влади

Ймовірно, хтось висловив невдоволення діями влади, тож у коментарях його обізвали "хохлом", тобто українцем. Росіяни дійсно не звикли говорити погано про владу навіть коли її дії відверто неправильні.



У Росії незадоволені затопленням / Скриншот 24 Каналу

Російський менталітет

Крім цього, зачепили також питання менталітету росіян та того, що держава нібито "допомагає" всім, але не може розібратись зі своїми внутрішніми проблемами, адже то мости обвалюються, то затоплення у містах виникають.



У Росії говорять про показову "допомогу" / Скриншот 24 Каналу

"Неочікувані" природні явища

У Росії почали обурюватись тим, що влада виявилась неготовою до щорічного паводка, який цього року був сильнішим, ніж зазвичай. Там також нарікають на те, що цьому можна було запобігти, адже за ситуацією потрібно було спостерігати. До слова, там також не задоволені словом "моніторити", яке місцева влада використала у офіційних повідомленнях, адже воно іншомовного походження. У коментарях зазначили, що можна було використати "тихо спостерігаємо".



Росіяни нарікають на владу / Скриншот 24 каналу

Рівень води у Оренбурзі сягнув 10 метрів