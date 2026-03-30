Достигли обратного результата: блокировка интернета запустила интересные процессы в России
- Блокировка интернета в России вызвало акции протеста, в частности в Москве, где произошли задержания.
- Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества считает, что общественное напряжение в России будет расти и могут произойти новые мятежи.
В России блокировку интернета и, в частности Telegram, объясняют необходимостью обезопасить себя от атак украинскими дронами. Однако эта инициатива российских властей вызвала обратный эффект.
В Москве люди вышли на акции протеста против ограничения работы интернета. Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан предположил в разговоре с 24 Каналом, что в дальнейшем таких акций будет больше.
Чего боится российская власть?
Кузан отметил, что тот факт, что россияне вышли на Болотную площадь в Москве, произошли задержания, правоохранители перекрыли площадь, а коммунальщики красят лавочки и бордюры для того, чтобы люди не собирались, означает только одно. Закрытие интернета постепенно побуждает россиян к акциям гражданского недовольства, а это соответственно повлечет дополнительное давление на российскую правоохранительную и судебную системы.
Российские власти блокировали интернет для того, чтобы отрезать людей от связи и чтобы они не выходили на протесты. А сейчас есть первые признаки того, что происходит обратное действие. И, думаю, что таких акций будет еще больше. Просто они, вероятно, не будут освещены в медиа,
– отметил председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества.
Так же общественное напряжение из-за поражения России с одной стороны и из-за блокировки интернета – с другой, внутри страны будет расти.
Обратите внимание! Политтехнолог Тарас Загородний считает, что протесты в России, если они не имеют лидера, не перерастут в конкретные действия. По его мнению, чем больше Кремль будет усиливать "репрессии, проявлять равнодушие и тратить ресурсы на войну", тем больше это будет нравиться подавляющему количеству россиян. В то же время блокировка интернета усиливает раздражение в российском обществе, особенно среди тех, кто родился после 1990-х годов, и негативно влияет на бизнес. И это может стать катализатором изменений.
Он напомнил, что мятеж Евгения Пригожина в 2023 году состоялся именно после того, как были проведены Украиной успешные Харьковская и Херсонская операции.
Мы видим по замерам с 2022 года, что в том российском регионе, который страдает от украинских дронов и ракет, преобладают антивоенные, антивластные настроения. Они не рассчитывали, что власть не сможет их защитить и не сможет компенсировать все эти убытки. Поэтому недовольство войной растет,
– подчеркнул Сергей Кузан.
Поэтому глава Украинского центра безопасности и сотрудничества не верит в стихийный подъем в российском обществе, как это происходило в Украине во время Оранжевой революции и Революции Достоинства. Однако Россия сегодня боится именно низовой коммуникации через независимые мессенджеры между, например, военными начальниками уровня полковника, между лидерами общественного мнения. Потому что это может привести к мятежу "Пригожин 2.0", который будет гораздо мощнее и сокрушительнее для России, чем предыдущий.
Что известно об акциях протеста в России?
В России 29 марта прошли протесты против блокировки интернета. Россияне вышли на Болотную площадь в Москве, однако правоохранители усилили меры, чтобы не допустить скопления людей – проверяли документы и сумки, всех, кто собирался на площади, отправляли на соседние улицы.
Во время протестов были задержаны 12 человек. В частности, правозащитника и писателя Александра Подрабинека, которого впоследствии отпустили. По меньшей мере двое из задержанных не достигли 18 лет.
В Екатеринбурге митинг против блокировки интернета планировалось провести на площади 1905 года. Однако полиция оцепила ее. Также и Мурманске глушили мобильный интернет.
Как сообщило российское движение "Красный Лебедь", 29 марта он объявил днем митингов против блокировок интернета в России. Однако в крупных городах не было согласовано ни одной заявки на проведение акций. Кроме того, некоторых подателей заявлений арестовали на 15 суток.