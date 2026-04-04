Российское общество вряд ли станет протестовать против отключения интернета, но экономический кризис, потери в армии и украинские атаки по энергетике могут дожать население. Российские элиты уже начинают критиковать власть, что свидетельствует об определенном расколе в верхах.

Бывший представитель НАТО Джейми Ши объяснил 24 Каналу, что история Восточной Европы показывает, что тоталитарные режимы могут исчезать внезапно.

Станет ли 2026 год переломным для России?

Путин в определенной степени изолировал большие города от войны, ведь привлекал много наемников и вербовал выходцев из Центральной Азии, Дальнего Востока и сел. Две трети погибших российских военных происходят именно из тех регионов.

Однако разногласия между российской элитой и бизнесом усиливаются в результате ударов по энергетике и НПЗ, что заставляет россиян задуматься о реальных последствиях войны – сокращение доходов и рост стоимости бензина.

Даже самый тоталитарный режим ограничен, и когда-то все начнет разрушаться. Огромные потери в армии нельзя скрывать слишком долго. Я пережил холодную войну и думал, что режимы, которые царили в Восточной Европе вечные, но в какой-то момент все развалилось. Я сосредотачивался на факторах силы, как сейчас с Россией, но мало знаем о реальных слабостях,

– сказал Ши.

Эксперт отмечает, что именно это демонстрирует, что предсказать падение режима невозможно, но опыт 1989 года дает основания быть оптимистичным, по России в 2026 году.

Кроме того, секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу раскритиковал российскую оборону, заявив, что украинские дроны теперь угрожают даже Уралу.

"В Англии, откуда я родом, говорят, что 2 ласточки не делают лета. Конечно приятно, что российские лидеры критикуют власть. Возможно, это его попытка предупредить россиян, что правительство больше не может скрывать реальность войны. Когда армия не выполняет обязанностей, то начинаются обвинения. И никто не хочет оказаться в роли ответственного, поэтому указывают пальцем на другого", – объяснил Ши.

Когда элита начнет настоящую дискуссию о российской стратегии, то обществу будет легче следить. По мнению эксперта, изменения в России не придут снизу от людей, а когда элиты начнут трещать из-за взаимных обвинений.

Обратите внимание! Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко сказал, что в России из-за блокировки платежной системы парализованы расчеты. Проблемы возникают при оплате метро. Он убежден, что из-за этого хаос в стране разрастется, потому что россияне не ожидали такого поворота событий.

