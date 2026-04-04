Колишній речник НАТО Джеймі Ши пояснив 24 Каналу, що історія Східної Європи показує, що тоталітарні режими можуть зникати раптово.

Дивіться також: У Росії несподівано це визнали: політолог зауважив невтішні для Путіна тенденції

Чи стане 2026 рік переломним для Росії?

Путін певною мірою ізолював великі міста від війни, адже залучав багато найманців та вербував вихідців з Центральної Азії, Далекого Сходу та сіл. Дві третини загиблих російських військових походять саме з тих регіонів.

Однак розбіжності між російською елітою та бізнесом посилюються внаслідок ударів по енергетиці й НПЗ, що змушує росіян замислитися про реальні наслідки війни – скорочення прибутків та зростання вартості бензину.

Навіть найбільш тоталітарний режим обмежений, і колись все почне руйнуватися. Величезні втрати в армії не можна приховувати надто довго. Я пережив холодну війну і думав, що режими, які панували в Східній Європі вічні, але в якийсь момент все розвалилося. Я зосереджувався на факторах сили, як нині з Росією, але мало знаємо про реальні слабкості,

– сказав Ши.

Експерт наголошує, що саме це демонструє, що передбачити падіння режиму неможливо, але досвід 1989 року дає підстави бути оптимістичним, щодо Росії у 2026 року.

Окрім того, секретар Радбезу РФ Сергій Шойгу розкритикував російську оборону, заявивши, що українські дрони тепер загрожують навіть Уралу.

"В Англії, звідки я родом, кажуть, що 2 ластівки не роблять літа. Звісно приємно, що російські лідери критикують владу. Можливо, це його спроба попередити росіян, що уряд більше не може приховувати реальність війни. Коли армія не виконує обов’язків, то починаються звинувачення. І ніхто не хоче опинитись у ролі відповідального, тому вказують пальцем на іншого", – пояснив Ши.

Коли еліта почне справжню дискусію про російську стратегію, то суспільству буде легше слідкувати. На думку експерта, зміни в Росії не прийдуть знизу від людей, а коли еліти почнуть тріщати через взаємні звинувачення.

Зверніть увагу! Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко сказав, що в Росії через блокування платіжної системи паралізовані розрахунки. Проблеми виникають при оплаті метро. Він переконаний, що через це хаос в країні розростеться, бо росіяни не очікували такого повороту подій.

Що ще відомо про ситуацію в Росії?