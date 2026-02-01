Это давит на Путина: политолог сказал, что вызывает наибольшее недовольство среди россиян

В регионах России происходит коммунальный коллапс, продолжающийся на фоне экономических проблем. Все это в комплексе могло стать толчком к протестам россиян. Однако пропаганда пытается успокоить общество, объясняя, что эти проблемы можно пережить, чтобы победить в войне.

Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал политолог Игорь Чаленко, подчеркнув, что триггером для политического кризиса внутри России должны стать другие обстоятельства. Политолог сказал, какие события могут заставить Кремль пойти на окончание войны в Украине.

Что может спровоцировать масштабные протесты в России?

Чаленко уверен, что проблемы в коммунальной сфере в России могут служить лишь дополнительным фактором, что, вероятно, вызовет протесты в стране. Основной же причиной – особенно в регионах, далеких от центра, – может выступить вероятное тяжелое экономическое положение россиян на фоне фискального давления.

Обратите внимание! В России на фоне дефицита бюджета возникают проблемы с выплатами зарплат. В Хакасии без зарплат остались работники бюро судебно-медицинской экспертизы, определенных медицинских учреждений, филармонии, одного из колледжей в Абакане. Даже министрам и руководителям республиканских ведомств не выплатили деньги. Похожие проблемы наблюдаются в Забайкальском крае и в Новосибирске.

"Протесты из-за коммунального коллапса также могут быть, но локальные и они не способны задать основной тренд. Однако как один из элементов общего ухудшения отношения рядовых россиян к кремлевской власти, это будет иметь определенный эффект, но быстрого результата здесь точно не будет", – предположил он.

Эффективным сейчас является, по его мнению, продолжение санкционного давления, а именно атак на нефтеперерабатывающую промышленность России, потому что это непосредственно затрагивает интересы окружения Владимира Путина.

Поэтому в дворцовый переворот я даже больше верю, хотя его вероятность также не превалирует. Однако в российских условиях это реальнее, чем широкомасштабные протесты,

– спрогнозировал политолог.

Россияне, которые недовольны экономическими невзгодами, обычно не связывают их непосредственно с войной против Украины. В этом, по его словам, есть самая большая проблема, потому что на этой связи нужно акцентировать.

Россиянам рассказывают, что кризис в гражданском секторе экономики это на самом деле не кризис, а так должно быть – таким образом они поддерживают фронт, ОПК. Однако мы понимаем, что все эти негативные факторы российская пропаганда пытается подать в положительном свете,

– отметил Игорь Чаленко.

Однако экономические проблемы увеличиваются и все это вместе, по мнению политолога, давит непосредственно на Путина. И ему приходится с этим считаться, но точно не с точки зрения форсированного завершения войны. Поэтому давление нужно увеличивать.

