Это давит на Путина: политолог сказал, что вызывает наибольшее недовольство среди россиян
- Политолог Игорь Чаленко предположил, может ли коммунальный коллапс и экономические проблемы в России стать толчком для масштабных протестов.
- Он предположил, какие факторы могут осуществить эффективное давление на Владимира Путина и его окружение.
В регионах России происходит коммунальный коллапс, продолжающийся на фоне экономических проблем. Все это в комплексе могло стать толчком к протестам россиян. Однако пропаганда пытается успокоить общество, объясняя, что эти проблемы можно пережить, чтобы победить в войне.
Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал политолог Игорь Чаленко, подчеркнув, что триггером для политического кризиса внутри России должны стать другие обстоятельства. Политолог сказал, какие события могут заставить Кремль пойти на окончание войны в Украине.
Смотрите также Количество банкротов в России стремительно растет: ситуация критическая
Что может спровоцировать масштабные протесты в России?
Чаленко уверен, что проблемы в коммунальной сфере в России могут служить лишь дополнительным фактором, что, вероятно, вызовет протесты в стране. Основной же причиной – особенно в регионах, далеких от центра, – может выступить вероятное тяжелое экономическое положение россиян на фоне фискального давления.
Обратите внимание! В России на фоне дефицита бюджета возникают проблемы с выплатами зарплат. В Хакасии без зарплат остались работники бюро судебно-медицинской экспертизы, определенных медицинских учреждений, филармонии, одного из колледжей в Абакане. Даже министрам и руководителям республиканских ведомств не выплатили деньги. Похожие проблемы наблюдаются в Забайкальском крае и в Новосибирске.
"Протесты из-за коммунального коллапса также могут быть, но локальные и они не способны задать основной тренд. Однако как один из элементов общего ухудшения отношения рядовых россиян к кремлевской власти, это будет иметь определенный эффект, но быстрого результата здесь точно не будет", – предположил он.
Эффективным сейчас является, по его мнению, продолжение санкционного давления, а именно атак на нефтеперерабатывающую промышленность России, потому что это непосредственно затрагивает интересы окружения Владимира Путина.
Поэтому в дворцовый переворот я даже больше верю, хотя его вероятность также не превалирует. Однако в российских условиях это реальнее, чем широкомасштабные протесты,
– спрогнозировал политолог.
Россияне, которые недовольны экономическими невзгодами, обычно не связывают их непосредственно с войной против Украины. В этом, по его словам, есть самая большая проблема, потому что на этой связи нужно акцентировать.
Россиянам рассказывают, что кризис в гражданском секторе экономики это на самом деле не кризис, а так должно быть – таким образом они поддерживают фронт, ОПК. Однако мы понимаем, что все эти негативные факторы российская пропаганда пытается подать в положительном свете,
– отметил Игорь Чаленко.
Однако экономические проблемы увеличиваются и все это вместе, по мнению политолога, давит непосредственно на Путина. И ему приходится с этим считаться, но точно не с точки зрения форсированного завершения войны. Поэтому давление нужно увеличивать.
В России произошел коммунальный коллапс: где это произошло?
В Мурманской области 23 января произошел блэкаут. Город, население которого составляет 350 тысяч человек, а также его окрестности погрузились в темноту и холод из-за отсутствия электроснабжения и тепла. В жилых домах остановились лифты, в торговых центрах не двигались эскалаторы, а на улицах не работали светофоры и стояли троллейбусы.
Кроме того, в Североморске, где расположена база Северного флота России, также возникли проблемы с электроснабжением. Блэкаут произошел из-за аварии на ЛЭП, срок службы которых превысил 40 лет. При этом их работоспособность соответствующие службы должны были проверять каждые 5 лет.
- Кроме того, в Бодайбо в Иркутской области, где сейчас 40-градусные морозы, без отопления осталось 138 домов. В Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы нет тепла в 60 многоэтажках. А в Южно-Сахалинске около 100 домов не имеют отопления в результате ремонтных работ. Такое же количество домов без тепла в Саратове.