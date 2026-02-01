Таку думку у розмові з 24 Каналом висловив політолог Ігор Чаленко, наголосивши, що тригером для політичної кризи всередині Росії мають стати інші обставини. Політолог сказав, які події можуть примусити Кремль піти на закінчення війни в Україні.

Дивіться також Кількість банкрутів в Росії стрімко росте: ситуація критична

Що може спровокувати масштабні протести в Росії?

Чаленко впевнений, що проблеми у комунальній сфері в Росії можуть служити лише додатковим фактором, що, імовірно, спричинить протести в країні. Основною ж причиною – особливо у регіонах, що далекі від центру, – може виступити імовірне скрутне економічне становище росіян на тлі фіскального тиску.

Зверніть увагу! У Росії на тлі дефіциту бюджету виникають проблеми з виплатами зарплат. У Хакасії без зарплат залишилися працівники бюро судово-медичної експертизи, певних медичних закладів, філармонії, одного з коледжів в Абакані. Навіть міністрам та керівникам республіканських відомств не виплатили гроші. Схожі проблеми спостерігаються у Забайкальському краї та у Новосибірську.

"Протести через комунальний колапс також можуть бути, але локальні і вони не здатні задати основний тренд. Проте як один з елементів загального погіршення ставлення пересічних росіян до кремлівської влади, це матиме певний ефект, але швидкого результату тут точно не буде", – припустив він.

Ефективнішим наразі є, на його думку, продовження санкційного тиску, а саме атак на нафтопереробну промисловість Росії, тому що це безпосередньо зачіпає інтереси оточення Володимира Путіна.

Тому в палацевий переворот я навіть більше вірю, хоча його імовірність також не превалює. Однак в російських умовах це реальніше, ніж широкомасштабні протести,

– спрогнозував політолог.

Росіяни, які незадоволені економічними негараздами, зазвичай не пов'язують їх безпосередньо з війною проти України. В цьому, за його словами, є найбільша проблема, бо на цьому зв'язку потрібно акцентувати.

Росіянам розповідають, що криза в цивільному секторі економіки це насправді не криза, а так має бути – у такий спосіб вони підтримують фронт, ОПК. Проте ми розуміємо, що всі ці негативні фактори російська пропаганда намагається подати у позитивному світлі,

– зауважив Ігор Чаленко.

Однак економічні проблеми збільшуються і все це разом, на думку політолога, тисне безпосередньо на Путіна. І йому доводиться на це зважати, але точно не з погляду форсованого завершення війни. Тому тиск потрібно збільшувати.

У Росії стався комунальний колапс: де це відбулося?