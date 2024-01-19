Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эксклюзивном интервью 24 Каналу предположил, при каком условии эти протесты перерастут из локальных в масштабные. Также он оценил возможности Украины и России вести длительную войну.

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Напомним, что в первой части интервью мы рассказывали, что тормозит финал войны, а также – решит ее результат. Более важные детали – читайте по ссылке.

Что запустит ряд бунтов в России

В российском Башкортостане протесты, но не только там. Возникают конфликты и протесты из-за отсутствия света, воды, отопления, растут цены на продукты. Однако все они локальные. Также "выходцы с территории России", говорят о том, что влиять нужно на тех, кто принимает решение, или же на элиты. Как вы думаете, как можно масштабировать протесты на территории России?

Протесты будут самомасштабироваться, но это будет происходить после того, как где-нибудь произойдет действительно "кровавое воскресенье" (день расстрела и разгона 2,5-тысячной мирной демонстрации в Санкт-Петербурге в 1905 году – 24 Канал).

Если где-нибудь в России произойдет не просто столкновение с силовиками, с росгвардией, а если это будет столкновение, в результате которого будет много крови. После этого процесс начнет развиваться достаточно быстро. А это будет точно. Все процессы, которые проходят в России – это постепенное закипание. Это не значит, что вспыхнет завтра.

Почему Россия сегодня постоянно говорит: "Садимся за стол переговоров". Россиянам нужно на время остановиться, чтобы немного средств отправить на внутренние нужды, социальные программы и уладить весь этот разлад.

В России действительно происходит достаточно много процессов. Во-первых, идет выставка "замерзающей Европы в России". Они хотели, чтобы Париж и Берлин замерзли, а замерзают Новосибирск, Чита, Пенза и другие города. И это правильно. Кстати, россияне сегодня в гораздо большем масштабе чувствуют то, что они хотели бы, чтобы чувствовали мы с вами прошлой зимой и этой так же.

Протесты в российской Башкирии / Скриншот по видео

Все же этой зимой наши системы ПРО, ПВО, аэроразведка, системы радиоэлектронного контроля территории гораздо более мощные. Но в прошлом году они хотели, чтобы у нас не было отопления, света и т.д.

В этом году они также не имеют отопления во многих регионах, ЖКХ, канализации. Россияне сегодня постепенно погружаются в то, что хотели, чтобы имели украинцы. Но они получают это по естественным причинам – по причине неспособности управленческой вертикали России.

В России постепенно скапливается дефицит денег. Глава российского минифина Антон Силуанов говорит, что в России есть 40 триллионов рублей накоплений граждан, которые они могут изъять и использовать. То есть они будут забирать у людей деньги, которые они хранят в банке, и будут использовать для своих нужд, потому что "фонд благосостояния" уже закончился.

У русских есть дефицит финансовый, дефицит управленческих способностей, дефицит системы ЖКХ и так далее. Также масштабные мобилизационные процессы.

В то же время объяснений, почему "трехдневная война" идет уже практически два года, нет. В рамках российских пропагандистских программ говорится о том, что Россия буквально уже завтра будет "атаковать" Варшаву, Берлин и другие города.

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Однако первые полгода войны россияне это слушали. Сегодня уже нет, но у них накапливаются вопросы, которые начнут существенно масштабироваться только когда где-то произойдет кровавое боестолкновение между протестующими и росгвардией. Только это, как цепная реакция, запустит другие процессы.

Относительно влияния на людей, принимающих решение, это никак не повлияет. Эти люди находятся сегодня в шоковом состоянии и отдают себе отчет, что все идет не туда, куда должно идти, но выйти и обдумать они не могут. Это происходит на любых уровнях – даже в близком окружении Владимира Путина.

Эти люди – представители элит бизнесовых, финансовых, политических – плывут по течению и подсознательно ожидают, что все это когда-нибудь рухнет. Это не касается максимально токсичных персонажей из кремлевской верхушки, таких как Дмитрий Медведев, Сергей Миронов, Вячеслав Володин. Их можно вывести за скобки, – у них низкий интеллект и им просто нечем думать, – делают искренние заявления.

Революционный процесс в России позволит совершить перераспределение влияний, возможностей и обновит систему, идущую точно в тупик. Поэтому влиять на этих людей нет смысла, они ничего не будут делать. Но беспорядки будут происходить, если только где-то прольется много крови.

Что ускорит разрушение России

Ряд СМИ предполагают, что "кровавое воскресенье" возможно после ощутимой победы на линии фронта. В основном считают, что это вполне реально после возвращения Крыма или вхождения Украины на полуостров. Все делают ставку на Крым. Вы такую ставку делаете?

Безусловно, Генштабу планировать, где будет лучше и что лучше. Я не делаю ставку, а абстрактно говорю, что действительно важен существенный тактический прорыв Украины и существенное тактическое поражение России по линии фронта.

Это невероятно ускорит много асоциальных разрушительных процессов в самой России. Это будет действительно создавать ожидания масштабных протестов. Это не будут антивоенные протесты – они нам с вами "постольку – поскольку".

Это будут протесты социального, регионального плана и против местных элит, направленных из федерального центра в тот или иной регион. Там много будет факторов, которые будут провоцировать масштабные протесты, в том числе несправедливое перераспределение денег.

Прорыв любой и где угодно существенно повлияет на психоэмоциональное состояние, окончательно развалит все, что сегодня еще держится в России, почему они и "закручивают гайки". Это совершенно верно.

Относительно Крыма. Это сакральное место, о котором Путин помнит. В 2015 году даже документальный фильм снял, где со слезами на глазах рассказывал, как сам планировал операцию по захвату чужой территории.



Путин признался, что сам планировал захват Крыма / Getty Images

Как выяснилось, это было и сегодня – искреннее намерение захватывать, разрушать, уничтожать, депортировать, а затем завозить гастарбайтеров и заселять эти территории своими людьми. Ему не нужны территории как самое место завоевания.

Мы сегодня с вами видим эффективную отработку воздушного пространства Крыма. Видим эффективную отработку по черноморской акватории прибрежного Крыма. Это говорит о том, что определенные инструментальные возможности у Украины точно есть. И они стратегически важны.

Если использование этих инструментов масштабируется и существенно увеличит огневое влияние на полуостров Крым, это может ускорить некоторые процессы. Однако по линии фронта нет разницы, где произойдет обрушение. То есть главное иметь существенное обрушение линии фронта с учетом российского оккупационного группирования.

Почему оккупанты говорят, что сами сбили А-50

Почему на территории России запустили информацию, что они сами сбили свой А-50?

Это сложный вопрос. Очевидным был бы ответ, что они поощряют пилотов продолжать летать на оккупированную территорию Украины и выполнять те или иные боевые задачи, потому что в Украине нет инструмента, который может дотянуться до России.

Потому что, если признать, что над акваторией Азовского моря были уничтожены А-50 и Ил-22М, это будет говорить о том, что в Украине появились инструменты дальнего действия. А тактическая авиация работает достаточно близко к линии фронта.

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Мы же понимаем с вами, это не стратегическая авиация, которая поднимается на территории России, над Каспийским морем и какие-то ракеты отправляет на территорию Украины. Это же немного о другом и это могло бы напугать пилотов.

Они хотят создать такое впечатление, что будто "мы все контролируем, как и контролировали. У Украины нет соответствующих инструментов, поэтому не нужно бояться". И это там "friendly fire" (дружеский огонь – 24 Канал), который очень странно выглядит, по-моему.

Напротив, тогда пилоты должны сказать: "Да, ждите. Если даже такие самолеты уничтожаются "friendly fire", это значит, что система полностью разбалансирована. Никто ничего не контролирует, сигнал "свой – чужой" отсутствует". Но ведь это Россия. В России никто не задает логические вопросы, потому что ключевой логический вопрос "а зачем вообще это все нам нужно?".

То есть, мы зашли, практически без потерь забрали чужую огромную территорию, провели определенные пропагандистские мероприятия. Впоследствии сказали: "Посмотрите, какие мы мощные, нас все боятся, мы забрали Крым". Как это они делали в 2014-2015 годах. Сегодня у них был бы логичный вопрос "а ради чего все?".

Они вошли – их ненавидят. Против них встал весь технологический мир, не хотят с ними сотрудничать. Они потеряли свои глобальные позиции, теряют много людей, у них не хватает средств на внутренние проблемы, непонятно, что происходит с ЖКХ.

Зашли, что-то забрали, уничтожили, продвигаться вперед не могут, тратим в этих "мясных штурмах" огромную кучу людей и техники. Компенсировать производство этой техники не могут, потому что санкции ужесточаются. Более того, эти санкции сейчас аналитически будут отработаны, чтобы они действительно стали полноценными санкциями. Не такими как были с 2014 года, а полноценными.

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Идеальный для них сценарий – заморозка конфликта. Потому что победы, очевидно, не будет, под контроль Украину они не возьмут. Это ведь понятно. Однако заморозка конфликта – это для них идеальный вариант, как они полагают.

Вот заморозили конфликт, а дальше? Смогут ездить по миру? Будут ли такие возможности, как до полномасштабного вторжения, доступ к глобальным финансовым рынкам? Нет. Смогут ли вернуть свою собственность в Италии, например? Нет. И тогда вопрос – а зачем? Как они будут жить дальше после всего?

Россияне же не задают себе такие логические вопросы. Если А-50 сбила даже не Украина, а они сами, что это значит? Что кого-либо могут сбивать сегодня "friendly fire". А если это Украина, это вообще кошмар? Видите ли, "идеальный" вариант – заморозка конфликта.

Как долго Украина и Россия могут вести боевые действия

DeepState говорит, что количество атак, в том числе на линии фронта, увеличивается и происходит нагромождение силы на многих участках. По крайней мере, до марта, когда им можно будет объявить, что Путин победил на "выборах", они будут пытаться продвигаться дальше и максимально использовать все свои силы и средства для того, чтобы навредить Украине.

Это выглядит следующим образом: они продолжают накапливать ресурсы на линии фронта, подбрасывать туда остаточную технику, мобилизовать, потому что мобилизованные готовы умирать. Параллельно с этим они существенно увеличили ракетные и дроновые обстрелы территории Украины.

Таким образом они говорят нам и нашим партнерам, что у них есть ресурсы на долгую войну, чтобы давить и убивать. И потому соглашайтесь на замороженный конфликт, иначе будем давить.

Вопрос в другом – есть ли у них эти ресурсы на долгую войну? Нет. Могут ли они компенсировать свое военное производство за те потери, которые несут? Нет, не могут. Есть ли у них сегодня еще определенные возможности? Да, есть. Я говорю о снарядах, в частности из Северной Кореи, и ракетах определенной дальности. Готовы ли они к бесконечной войне? Нет, не готовы.

Если бы были готовы, им было бы безразлично. Они бы не повторяли через день слово "переговоры", "мы готовы", "мы хотим" и т.д. Потому что это и есть заморозка конфликта – это главное, что для них сегодня важно. Любая заморозка конфликта означает следующее:

они не проиграли;

они не несут никакой юридической ответственности за войну. Они скажут: "А мы не проиграли, и это не война, это конфликт";

они будут вовлекать разные страны в разные дискуссии. К примеру, по вопросу замороженных российских активов. Они будут отправлять встречные иски касательно вмешательства в какие-то процессы, по военной помощи Украине.

С одной стороны, они будут отвечать по каким-то искам, говорить: "Вы нам иски даете, а это мы даем вам иски. Это же был равноправный конфликт". С другой стороны, в этот же момент они будут насыщать пространство своими "текстами". Успокоится медийная среда, будет меньше иллюстративного материала о преступлениях, которые они совершают в Украине.

А у нас есть этот ресурс, мы готовы? Или у нас нет другого варианта?

Когда у вас встает выбор "либо вы выживете, либо будете скитаться по миру, не имея своего государства и никогда больше не сможете его получить", тогда нет вопроса, есть ли у нас ресурс. Здесь вопрос о другом.

Нельзя паритетно воевать с огромной архаичной страной. Они будут в любом случае воевать количеством. Но у нас есть партнеры, с которыми нужно еще раз посидеть и решить для себя.



Украинские защитники / "Азов"

Есть технологические решения, которые количественно перебивают качеством оружия. Тогда не нужно паритетно воевать "тысяча против тысячи". Тогда нужно воевать "десять против тысячи". И тогда нужны эти инструменты. Главное, чтобы наши партнеры поняли, что в этой войне нет решения отложить или заморозить.

Сегодня не нужно говорить, как мы смотрим на медийные кампании, которые проходят в разных странах, где тот или иной руководитель, например, министерства обороны, выходит и говорит: "Вероятнее всего, через 3-5 лет у нас будет прямое боевое столкновение с Россией. И потому мы должны сегодня вкладываться в военное производство".

У нас сегодня идет война в Восточной Европе, где уже есть Россия. И если Россия эту войну проиграет, тогда у меня вопрос – кто тогда на вас нападет через 3 – 5 лет? Если она проиграет – нет больше России с экспансионистской внешней политикой. Что для этого нужно сделать?

Для этого нужно все, что есть в арсеналах и складах, отдать на сегодняшнюю войну. Потому что эта война ключевая, когда Украина в ней победит, у вас будет запас в 25 – 50 лет, чтобы еще раз переосмыслить, что такое европейское пространство безопасности и почему Россия – это не Европа. Ну и соответствующие меры предпринять.

Если Россия выиграет, то тогда у вас нет 3 – 5 лет, потому что война будет завтра. Здесь другой вопрос возникает – успеете ли вы существенно нарастить свое военное производство? Сколько это будет стоить? Сегодня – это 50 миллиардов или 100 миллиардов для Украины прямой военной помощи, а завтра – это 1,5 триллиона долларов или евро, которые вы должны вложить в свои программы безопасности.

Есть еще один вопрос – будет ли готовность среди людей ваших стран защищаться от российского нашествия, как это делает Украина? Если учесть, что российская армия на тот момент действительно будет выглядеть совсем иначе, чем в начале вторжения в Украину. Это будет армия насыщенная людьми, очень любящими убивать, умеющими это делать, имеющими опыт.