Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Полодяк в эксклюзивном интервью 24 Каналу отметил, что войну России против Украины можно развязать количеством высокотехнологичных вооруженных решений. Больше об этом, протесты в российской Башкирии и призывы к перемирию с Россией читайте дальше в материале.

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Что показали протесты в Башкирии

В российской республике Башкирии начались массовые протесты. Митингующие призвали мужчин вернуться с войны в Украине и защищать свою землю и народ. Даже из этого уже можно сделать вывод, что протесты на территории России возможны?

Безусловно, возможны. Я бы не сказал, что все это было без смысла. Около 10 тысяч человек вышли протестовать против того, что местный активист Фаиль Алсинов получил 4 года. Безусловно, мы видели достаточно жесткие столкновения между протестующими и росгвардией. Это неплохо. Вопрос в том, что мы также увидели еще несколько важных вещей.

Прежде всего, что силовая Россия боится таких протестов. Безусловно, если бы протестующие использовали более существенные средства воздействия, чем снег, то, наверное, было бы больше результативности. Кроме этого, мы увидим, что протестующих будут арестовывать. Для региона это тоже неплохо, потому что это только будет увеличивать протестные настроения.

Кстати, такие протестные настроения мы видим не впервые. Я напомню о Дагестане. Там также были протесты, но у людей еще нет понимания, что со всем этим делать. Ведь в России долго культивировалось, что силовая вертикаль очень мощная и она все контролирует.

Безусловно, война очень сильно напугала людей. Они долгое время вообще боялись говорить о войне, а если где-то протестовали, то исключительно из-за своей проблематики. Но сегодня они понимают, что есть причины и последствия.

Митинг в городе Баймак, в республике Башкортостан: смотрите видео

Война – это также меньше денег, работы, социальных транспортов, ЖКХ не работает, количество смертей очень большое и так далее. Они начинают связывать между собой эти причины и последствия. И это хорошо, потому что приведет к более существенным последствиям в достаточно короткие сроки. Мне это нравится. Но ожидать, что это сразу приведет к мощным выступлениям – нет. Но будет один регион, потом другой и так далее.

Оставят ли войну в Украине мужчины из Башкирии

Вернутся ли люди в Башкортостан с поля боя в Украине – пока нет, потому что для этого нужны соответствующие события на линии фронта. Для того чтобы что-то начало происходить с российскими мобилизованными, нужны существенные тактические поражения. Как только они будут, тогда психоэмоциональное состояние мобилизованных будет негативным. Оно и сегодня не положительное, но тогда все будет накладываться.

Есть еще одна составляющая, которая мне нравится. В России сразу начинают блокировать телеграм-каналы, любые коммуникационные возможности, чтобы это не распространялось, чтобы не давать возможности проговаривать определенную тему в российском медиапространстве.

Кстати, здесь довольно странное поведение Павла Дурова. Он постоянно говорил, что телеграм – это центр свободного слова, что там не может быть никаких запретов, но как только фсб говорит о том, что надо заблокировать телеграм-каналы, которые пишут о событиях в Башкортостане, – он это достаточно быстро делает.

То есть должны понять, что телеграм все же модерируется, в частности Россией и очень активно. По крайней мере все, что касается внутреннего телеграм-пространства.

Но еще раз подытожу: если таких очагов протеста станет больше, то мы увидим другую картину того, что происходит в России.

Что тормозит финал войны против России

Пропагандист Сергей Мардан также отреагировал на протесты. По его словам, за любые попытки продвинуть местную государственность надо наказывать. Также можно вспомнить риторику Владимира Путина в 2014 году, когда он наоборот призывал украинцев выходить на протесты, обещал присоединить территории к России. Но оказывается, что сепаратизм на местном уровне им не слишком нравится.

Это классическая российская шизофрения. Они называются "Российская Федерация". В их законодательстве нет возможности для любого региона легально выйти из состава федерации. Таких процедур нет.

И даже если, например, 99,9% населения скажет, что не хочет быть в составе России, то легальных инструментов, кроме военного протеста, у него не будет. Это показывает, как они в целом относятся к возможности проявлять свободу.

Но я бы даже не этого пропагандиста вспомнил. Есть официальные лица, например, Петр Толстой – вице-спикер российского парламента, которого не существует. Почему не существует? Потому что не конкурентный, это не парламент в классическом демократическом понимании этого слова. Это что-то похожее на то, как в Советском Союзе, когда набирали людей, чтобы показать якобы есть представительная власть.

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Этот вице-спикер говорит о том, что надо запретить любые национальные движения, максимально жестко наказывать любые национальные проявления в тех или иных регионах. Это становится для них ключевым нарративом, что опять же – неплохо.

Для многих это будет шоком, потому что они же думали, что могут о чем-то говорить на уровне автономных краев, областей, республик. Могут говорить об этничности, аутентичности, но сегодня мы видим, что есть шовинистическая Россия, которая жестко будет наказывать всех, кто имеет другое мнение относительно этничности.

Все это достаточно быстро продвигается. Россия демонстрирует максимально быстрое возвращение даже не к брежневскому времени, а к позднему сталинскому.

Я напомню о таком философе, как Александр Зиновий, который написал остросатирический роман "Зияющие высоты" о том, что такое Советский Союз. После этого он был депортирован, лишен всех наград, в том числе боевых, и покинул территорию СССР.

Его жена в таком сталинском стиле говорит о том, что надо наказывать философов, которые не разделяют концепции шовинистической России. То есть это уже такой демонстративный поиск врагов народа. Все это достаточно быстро происходит.

Так же относительно запрета проявлений любой этничности на государственном уровне. Вспомним сталинские времена, когда были депортации целых народов, чтобы они ассимилировались где-то в других местах. Все, что мы сейчас видим, – это признаки того, что Россия демонстрирует максимально мерзкие черты классической даже не советской, а неосталинской империи.

С информационной точки зрения, это достаточно эффектно выглядит для наших партнеров. Они уже лишены иллюзий относительно того, что Россия – это страна, с которой они имели достаточно плодотворные экономические отношения на протяжении последних 20 лет.

В этой войне вопрос не просто о каких-то абстракциях, территории и так далее, а вопрос выживания цивилизации. Той, к которой мы с вами привыкли, к которой привыкли в Европе.

Также есть та, которую сегодня предлагает Россия – это такая абсурдного типа ГУЛАГовская инфраструктура, когда все запрещено, когда многих просто будут уничтожать, потому что они не нравятся, когда отменят все этнические, религиозные признаки. Это довольно быстро приведет к тому, что Россия действительно будет изолирована.

К сожалению, этого не происходило в течение почти двух лет войны. Я считаю, что ключевым фактором, который не позволяет ускорить финализацию войны, является неполная изоляция России. Как она проявляется?

Россия активно использует международные площадки для того, чтобы продвигать пропагандистские нарративы, возьмем к примеру Совбез ООН;

Россия активно участвует в саммитах. Для меня дикий пример – это участие Сергея Лаврова в саммите ОБСЕ по общеевропейской безопасности в Скопье;

на территории России активно работают европейские потребительские компании, они много зарабатывают;

через третьи страны определенные граждане России могут спокойно путешествовать по миру. Пока не изолирована Россия – это выглядит странно.



Лавров принял участие в саммите ОБСЕ / Getty Images

Что зафиксировал Зеленский в Давосе

Дмитрий Медведев написал, что "наличие самостоятельного государства на исторических российских территориях будет постоянным поводом для возобновления военных действий". Фактически он сказал, что пока существует Украина, Россия на нее будет нападать.

Медведев – это маленькое существо с большим объемом комплексов и поэтому его анализировать нет смысла. Хотя он говорит абсолютно реалистичные вещи о том, что демонстрирует Россия и заявляет сам Путин. Более того, он сказал, что никакие переговоры, формулы мира – невозможны, потому что они не отдадут завоеванные территории Украины. Этот человек откровенно об этом говорит, если у кого-то еще были сомнения.

Кстати, мы неоднократно говорили, что нет никаких целей так называемой "сво". Следовательно, нет смысла говорить о договоренностях с Россией, предполагать, что вот если бы мы не шли в НАТО, то можно договориться – нет, все это фикция.

Единственное, что надо понять – Россия пришла захватить территорию. Она сразу хотела захватить две трети, взять Киев под тотальный контроль со всеми оккупационными процедурами, которые мы видим сегодня на захваченных территориях.

Имею в виду пытки, фильтрацию, концентрационные меры, уничтожение большого количества людей, насилие и так далее. Все это они хотели сделать, потому что это война на захват, разрушение и убийства. Единственная цель в этой войне – уничтожить Украину. Поэтому Медведев просто четко фиксирует то, что является государственной идеологией России – уничтожение Украины ради уничтожения Украины. Нет никаких других смыслов.

Поэтому еще раз надо сделать глобальные выводы:

нет возможности о чем-то договориться с Россией;

нет никакой другой цели в войне, кроме уничтожения Украины как государства, как института, как территории и как людей, которые ее населяют и являются ментально другими в своем видении будущего;

любые компромиссные договоренности или возможности переговорных процессов будут только затягивать масштабную гибель Украины.

То есть уничтожение Украины останется, но по времени это будет немножко растянуто. Будет определенная оперативная пауза, во время которой Россия накопит ресурсы.

Сегодня любые перемирия не будут означать, что Россия перестанет ракетами атаковать Украину, совершать террористические акты, провоцировать на линии фронта, убивая людей, не будет посылать С-300 из Белгорода в Харьков и так далее.

Все это останется. Только формально будет называться "перемирием". А Россия будет истерически искать возможность повысить боеспособность своих оккупационных группировок. Не больше и не меньше. Поэтому все это фикция.

Наши партнеры сегодня это максимально объемно понимают. Кстати, Президент Украины в Давосе также это четко зафиксировал, когда сказал, что нет никакой концепции замороженного конфликта и быть не может. Потому что у Путина концепция "война ради войны", только так он чувствует себя "самодостаточным человеком", который реализовывает свои намерения. Все остальное – не про него.

Важно! Президент Украины Владимир Зеленский 16 января выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, в Швейцарии, со специальным обращением. Ключевые тезисы украинского лидера – читайте по ссылке.

Коллеги-журналисты из иностранных изданий, которые присутствовали на форуме в Давосе, говорят, что в прошлом году Президент Украины больше говорил об оружии, а в этом году – о мире. Возможно, так намекает, что концепция меняется, или настроения меняются?

Ну мир это же не какая-то фикция, правильно? Мир – это когда две стороны готовы придерживаться перводоговоренностей, принципов международного права. Хочу понять, когда кто-то говорит слово "мир", то действительно считает, что люди, которые пришли вас убивать, хотят мира или о чем-то договариваться, не проиграв войну? Они являются убийцами и с нами договариваются о мире? Это фикция, нет опций мира.



Владимир Зеленский в Давосе / Getty Images

Я понимаю всю тяжесть момента, психоэмоциональное состояние, понимаю сколько времени длится война, но здесь нет слова "мир". Эти люди пришли убивать, они укусили нашу кровь. Если они не проиграют, то не понесут никакой ответственности за все. И они будут понимать, если дальше нас будут убивать, то никакой ответственности нет.

Почему тогда они должны перейти к концепции "мир"? Что должно произойти? Они должны вернуться на глобальные рынки? Ну вряд ли это возможно.

Россия абсолютно сознает, что пока будет вертикаль Путина, они не получат доступа к технологическим, сырьевым рынкам Европы или других стран демократии. Возможно, лишь частично получат, но не в том виде, как это было до начала полномасштабного вторжения. Однако, к сожалению, не после того, как в 2014 году они сделали здесь плацдармы, но после 24 февраля 2022 года они уже не получают таких возможностей.

Они не вернутся к глобальному распределению влияния, к тому статусу, который имели до полномасштабного вторжения или даже до 2014 года. Они не будут снова в G8 и так далее. Зная все это, почему они должны предложить мир? Ради чего? Тем более, что они уже сформировали соответствующий альянс. В его рамках мы видим, как постепенно нарастает эскалация в разных регионах.

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Мы видим, как Иран атакует Белуджистан, то есть территорию Пакистана; как Иран атакует территорию Ирака, чего раньше нельзя было представить в таком объеме; как йеменские хуситы, которых поддерживает опять же Иран, атакуют суда в Красном море; как себя ведет Северная Корея, которая откровенно говорит о том, что она хочет воевать, потому что нет другого способа существования КНДР.

Я просто хочу понять, где здесь слово "мир"? Почему Россия должна отказаться от доминирования через эскалацию и перейти к концепции равноправных отношений с европейскими странами? Я даже не об Украине говорю, а о других европейских странах.

Кстати, Путин откровенно говорит о гражданах России, которые жили 50 лет в Эстонии, но не изучили культуру, язык, возглавляли какую-то российскую организацию и они заявляют о том, что Эстония не имеет права существовать.

Они 50 лет живут в Эстонии или в Латвии и при этом говорят, что страна не имеет права существовать, а Россия должна доминировать. Путин говорит, что таких людей почему-то выгоняют из стран Балтии, и это якобы создает существенные угрозы для национальной безопасности.

Он откровенно говорит о том, что если мы остановимся в войне в Украине, не проиграем ее, то будем атаковать страны Балтии. Он откровенно об этом говорит, поэтому здесь просто нет слова "мир". Вообще нет.

Если не хочется смотреть в глаза проблемы, а хочется, как традиционно это было, отвернуться и сказать, что оно как-то само уладится, или передадим это нашим детям, то здесь такого уже не будет. Никто никому не передаст. Не хочешь реагировать на проблему, она тебя сама отреагирует так, как считает нужным.

Выступая в Давосе, Президент Украины больше говорил о мире, значит ли это, что нам достаточно обещано оружия. Не доставлено, потому что все равно есть определенные проблемы с логистикой, а по крайней мере достаточно обещано. Опять-таки если вспомнить очередной рейтинг вооруженных сил стран мира, то Россия в нем снова на втором месте, а Украина – аж на 18-м.

Президент говорит о мире, но о каком? Он говорит о Формуле мира, в которой четко зафиксировано: мир возможен только, когда мы вернемся к международному праву, к основополагающим документам, которые и описывают справедливый мир: есть территории, есть субъектности, есть суверенитеты и тому подобное.

Только это может привести к миру, все остальное – фикция, и президент об этом говорит. Формула мира – это устойчивый мир, это – возможности вернуться к определенным принципам поведения на глобальной политической арене. Остальное, по словам президента, – фикция, о которой надо забыть. Для того чтобы забыть о ней, нужно оружие.

Почему партнеры не предоставляют необходимое количество оружия

Теперь относительно оружия. Да, мы видим осознание нашими партнерами того, что эта война – не о возможности остановиться где-то посередине. Партнеры осознают, что нужно наращивать военные производства и увеличивать помощь Украине. Кстати, национальные бюджеты европейских стран действительно увеличиваются.

Вопрос в другом. До начала этой войны никто существенно не вкладывался в военные производстве. Сегодня это все необходимо наверстывать. Например, Франция говорит, что не имеет возможности даже подумать о том, чтобы производить 20 – 50 тысяч в год снарядов 155-го калибра. А у нас в день расходуются 3 – 6 тысяч снарядов ключевого тяжелого калибра.

Сегодня это совсем по-другому выглядит с точки зрения военного производства и необходимости поставки вооружения и техники Украине.



Украинский и французский лидеры во время встречи осенью 2023 года / Офис Президента

Кроме того, в этой войне есть 2 составляющие, когда речь идет о накоплении оружия или о его поставках Украине. Первая часть, которая является постоянной – это необходимый инструмент для ведения оборонительной войны. Потому что Россия все же давит на определенных направлениях, проводя в частности контрнаступательные операции.

Для того чтобы проводить эффективные оборонительные действия, нам нужна артиллерия, снаряды. Так же для наступательных мероприятий необходимо гораздо больше других инструментов, а это уже вопрос накопления.

Об этих двух параллельных программах Украина говорит со своими партнерами на разных площадках. Есть позитивные решения, есть еще логистические и инвестиционные потребности, которые нужно решать. Но все это будет решено.

Жесткая реакция на рейтинг армий мира

А теперь относительно рейтингов армии. Для меня это загадочно. Вы берете ту армию, которую всегда считали "второй в мире" по объему оружия, после двух лет войны против совсем другого типа демократической страны, которая не вкладывалась как Россия в милитаризацию.

Потому что милитаризация, которую демонстрирует Россия – это милитаризация экспансионистского характера. Россияне накопили такой объем оружия, чтобы использовать его в инициированной ими войне. Украине это не нужно, как любой другой европейской стране.

Так вот, вы берете армию страны, которая использует весь возможный ресурс и сегодня вымаливает снаряды и ракеты у Северной Кореи, и ставите ее на второе место в рейтинге. Это же странно выглядит.

Это говорит об абсолютной слабости современного разведывательного и аналитического пространства стран-партнеров. Нужно уже объективно оценивать. Да, количественно российская армия большая, но с точки зрения технологий – это отсталая армия, она не может быть на втором месте. Либо необходимо сделать количественно-качественный рейтинг, и тогда это будет выглядеть по-другому.

Поэтому когда сегодня вы своему избирателю (напомню, что 2024-й год – это год глобальных выборов, в течение которого состоится 70 важных выборов в разных странах) продолжаете рассказывать, что российская армия является "второй" в мире и ее нужно бояться, то избиратель подсознательно считает, что тогда может не стоит с ней воевать, она же якобы очень страшная.

Зачем это делать? Наоборот, надо распространять, что российская армия количественно большая, даже первая по численности. Однако по технологиям она на 17, 18 или 19 месте в рейтинге.

Это означает, если западные партнеры позволят украинской армии вести высокотехнологичную войну против России, то благодаря высокотехнологичным инструментам ВСУ смогут качественно переиграть количество российского войска. Это должно выглядеть так.

Если бы вы составляли рейтинг, на какое место вы поставили бы российскую армию?

По количеству – первая, а технологически – за пределами двадцатки, так это выглядит. Украинскую армию количественно я бы поставил за пределами десятки стран. Количественно наша армия объективно меньше, чем армии ряда крупных стран – с учетом количества населения.

Но технологически, то есть качественно, сегодня мы входим в тройку первых армий мира.



Украинские защитники / Getty Images

Что решит исход войны

Что касается технологий. Мы говорим о том, что для мира все равно нужно оружие. Однако время от времени раздаются голоса – раньше из Венгрии, теперь еще и из Словакии, – что оружием эту войну не выиграть. Сейчас нас пытаются убедить в том, что надо как-то иначе решать эти "конфликты". Так вот, не будет ли становиться таких голосов больше?

Голоса могут быть разными, для демократии это нормально. Главное, насколько мы аргументированно будем этому противостоять на разных площадках. Несмотря на попытки распространения нарративов, что Украина теряет определенную долю субъектности, на этих площадках ее слышат и понимают, и это очень хорошо.

Да, безусловно, эту войну не решить оружием. Эту войну можно решить количеством высокотехнологичных вооруженных решений.

Когда ты даешь 20 танков против 200 танков – это не решение вопроса. Но когда ты даешь 2000 дальнобойных ракет, то следствием этого является абсолютно сломанная логистика обеспечения российской оккупационной группировки. Тогда это решение.

Так же, если имеешь миллион дронов различных модификаций, в том числе те, которые могут существенно влиять на логистику обеспечения, то это решение войны. Это высокотехнологичные вооруженные решения, и они действительно эту войну развяжут, что бы кто себе не думал. Нужно делать правильный анализ того, какие решения будут влиять на ход тех или иных событий.

Если же предположить, что эта война не закончилась проигрышем России. Неужели действительно Словакия или Венгрия или любая другая страна будет считать, что на этом война в Европе закончилась? Это же нонсенс.

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Россия сегодня откровенно и прямо говорит о том, что экспансия – это ее единственный способ внешней политики и внутреннего контроля на своем пространстве. Россияне не смогут без экспансии, без милитарной составляющей, без финансирования терроризма, без вмешательства в политические процессы, без масштабирования работы агрессивной пропаганды, без попытки зайти на территорию стран Балтии, Молдовы и других государств.

Главное – они не смогут без войны с Украиной. Они нас ненавидят, и не успокоятся, пока нас не уничтожат, – они прямо это говорят.

Это и есть способ существования России. Она не является конкурентной в сегодняшнем политическом, экономическом и финансовом виде. Россияне некоторое время держались, продавали сырье, сформировали коррупционно-олигархическую вертикаль, втянули туда ряд людей и дали им возможность ездить в Италию, Францию и другие страны. Но они не конкурентные.

Россияне понимали, что в определенное время будут все больше и больше отставать от современного мира. Это будет провоцировать определенные внутренние конфликты на территории России. Поэтому им проще убрать любую конкуренцию, этнические проблематики, политические партии, свободу слова и так далее, и создать лагерь, держа его под жестким контролем.

Это всегда было присуще России. А внешне она хотела проводить экспансионистскую политику, постоянные войны. Как по Оруэллу (Джордж Оруэлл, автор, в частности, романа-антиутопии "1984" – 24 Канал) – война ради войны, Океания должна воевать.

Иначе в России не будет контроля над тем, что падает уровень жизни, падает количество социальных выплат, дохода, технологичности, что люди живут более отстало. Тогда нет объяснения ограничениям, изоляции, "железному занавесу".

Однако если у тебя есть бесконечная война против всех, тогда можно тотально контролировать внутреннее пространство. Это так же как Ким Чен Ын (глава КНДР – 24 Канал), он всегда контролирует внутреннее пространство своей страны, в которой нет даже продуктов в достаточном количестве, но он себя чувствует достаточно комфортно. Так же в России, "северокореизация" – это единственный путь, по которому будет идти Россия.

Поэтому, возвращаясь к словам представителей ряда европейских стран, в частности Венгрии и Словакии, о "мире", нет возможности договориться о чем-то и остановить войну на десятилетия. Потому что "война ради войны" сегодня является единственной концепцией, которая оправдает существование России. Как только война закончится, в России начнутся процессы, которые уже сегодня происходят в Башкортостане.

Вторую часть интервью с Михаилом Подоляком читайте уже скоро на сайте 24 Канала.