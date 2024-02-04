"Пакуют" журналистов: почему российские силовики не трогают жен мобилизованных на митингах

В субботу, 3 февраля, в Москве женщины российских мобилизованных вышли на еженедельный протесты. Закончился он походом к избирательному штабу Владимира Путина и задержаниями журналистов.

Акция движения "Путь домой" на 500-й день с начала объявления мобилизации в России вышла более масштабной, чем до этого. Женщины мобилизованных стали увереннее в себе и теперь активно противостоят силовикам. Подробнее об этом 24 Каналу рассказала Ольга Курносова – российская оппозиционерка, политический аналитик.

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Женщин боятся трогать

Это уже не первый протест, которые устраивают женщины мобилизованных. Теперь каждую субботу они устраивают подобные акции. Интересно, что одна из участниц акции заявила, что российские власти ничего не сможет сделать с теми, кто участвует в этом действе.

Вероятно, она думает, что если их мужья находятся на фронте с оружием в руках – то не стоит их трогать, потому что вдруг они с этим оружием пойдут на Красную площадь. В этом, судя по всему, их уверенность, что с ними не будут вести себя жестоко,

– отметила Ольга Курносова.

В то же время акциях, конечно, не обошлось без задержания – под раздачу попали российские журналисты, которые освещали протест женщин мобилизованных. Известно, что задержали 27 журналистов. В то же время Мария Андреева, которая является одной из лидеров протеста, встала перед автозаком и не пропускала его.

"Она сразу заявила, что у нее с первого дня было понимание того, что происходит. Поэтому она в политическом смысле является наиболее продвинутой в этой группе, став неформальным лидером. Но как мы видим, задерживать ее, боятся. По крайней мере пока. Не забываем, что продолжается так называемая предвыборная кампания Владимира Путина", – заметила аналитик.

Действительно не удивительно, что накануне выборов, которые состоятся уже 15 – 17 марта, российские силовики не будут задерживать женщин мобилизованных. Однако нельзя исключить, что после переизбрания Путина могут прибегнуть к более резким действиям.

К слову, женщины мобилизованных уже анонсировали следующую акцию в следующую субботу, 10 февраля.

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