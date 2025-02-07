В 50 городах Словакии тысячи людей протестуют против правительства Фицо

В Словакии тысячи граждан вышли на протесты против правительства Роберта Фицо. Протест состоялся в 50 городах страны.

Словаков беспокоит связь Фицо с Россией. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Aktuality.

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Что известно о протестах в Словакии

В пятницу, 7 февраля, массовые акции состоялись в 50 городах Словакии. Демонстранты выражают обеспокоенность растущими угрозами для демократии и влиянием Москвы. Организатором протестов выступила инициатива "Мир для Украины" вместе с местными активистами.

"Они (правительство Фицо, – 24 Канал) пугают словаков государственным переворотом, но никакого переворота не будет. Они пугают насильственными протестами, но наши протесты мирные и достойные. Они пугают их, потому что ничего другого не знают", – заявили представители движения.

Протесты проходят не только в самой Словакии, но и в таких городах, как Прага, Брно, Берлин, Брюссель, Краков, Лондон, Нью-Йорк, Париж и Люксембург.

Под лозунгом "Словакия – это Европа" участники акций выражают несогласие с политикой правительства, опасаясь, что нынешнее руководство может направить страну к выходу из ЕС и НАТО.