Об этом 24 Каналу рассказал политолог, партнер консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун, отметив, что протесты в США являются также электоральной проблемой для Трампа. В течение первых месяцев президентства он потратил кредит доверия на бессмысленные инициативы.

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Трампу нужно задуматься над своими действиями

Как отметил Джигун, Трамп взял в команду Илона Маска, а потом выгнал; пошел на тарифные войны; начал сближаться с Россией. И ситуация с протестами в США – это продолжение его нелепых действий и одновременно последствия его решений.

Все эти события могут повлиять на промежуточные выборы в Палату представителей и части Сената, которые состоятся в конце 2026 года.

Американцы будут спрашивать себя – а привели ли два года президентства Трампа к лучшей жизни? Или, возможно, что-то с ним не так и нужно менять повестку дня? То, что сейчас происходит, повлечет множество негативных процессов для Трампа. Начиная от давления конгрессменов на Белый дом, заканчивая возможностью искать проблемы, которые Трамп "магическим" образом решит,

– отметил Джигун.

Очень хочется, чтобы Трамп смог перекрыть свои внутренние проблемы противодействием ключевым внешним врагам. Речь идет о России и Китае.

Если демократы возьмут большинство на промежуточных выборах, то это воспроизведет ситуацию во времена первой каденции Трампа. За два года он потерял большинство в Конгрессе – и это остановило реализацию некоторых его инициатив.

Знаем, что Трампу иногда достаточно достать фломастер и подписать документы, которые через несколько месяцев будут отменены судом. Но временно они смогут действовать, пока суд не определит, что это было неправомерно. Однако не все вещи можно таким образом реализовать. И вопрос международной политики, социальных проблем американцев, перемещение производства из других государств в США. Все это требует сотрудничества с парламентом,

– подчеркнул Джигун.

Есть вопрос, сможет ли нынешняя администрации президента США действовать дальновидно. Если нет, то у них есть всего год, чтобы делать все, что заблагорассудится. Далее для Трампа начнутся трудные времена.