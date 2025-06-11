Про це 24 Каналу розповів політолог, партнер консалтингової компанії Good Politics Максим Джигун, зауваживши, що протести у США є також електоральною проблемою для Трампа. Упродовж перших місяців президентства він витратив кредит довіри на безглузді ініціативи.

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Трампу потрібно задуматися над своїми діями

Як наголосив Джигун, Трамп взяв в команду Ілона Маска, а потім вигнав; пішов на тарифні війни; почав зближуватися з Росією. І ситуація з протестами у США – це продовження його недолугих дій та водночас наслідки його рішень.

Усі ці події можуть вплинути на проміжні вибори до Палати представників та частини Сенату, які відбудуться наприкінці 2026 року.

Американці питатимуть себе – а чи два роки президентства Трампа привели США до кращого життя? Чи, можливо, щось з ним не так і потрібно змінювати порядок денний? Те, що зараз відбувається, спричинить безліч негативних процесів для Трампа. Починаючи від тиску конгресменів на Білий дім, закінчуючи можливістю шукати проблеми, які Трамп "магічним" чином вирішить,

– зазначив Джигун.

Дуже хочеться, аби Трамп зміг перекрити свої внутрішні негаразди протидією ключовим зовнішнім ворогам. Йдеться про Росію та Китай.

Якщо демократи візьмуть більшість на проміжних виборах, то це відтворить ситуацію за часів першої каденції Трампа. За два роки він втратив більшість у Конгресі – і це зупинило реалізацію деяких його ініціатив.

Знаємо, що Трампу іноді достатньо дістати фломастер і попідписувати документи, які за кілька місяців будуть скасовані судом. Але тимчасово вони зможуть діяти, доки суд не визначить, що це було неправомірно. Однак не всі речі можна у такий спосіб реалізувати. І питання міжнародної політики, соціальних проблем американців, переміщення виробництва з інших держав до США. Все це потребує співпраці з парламентом,

– підкреслив Джигун.

Є питання, чи зможе теперішня адміністрації президента США діяти далекоглядно. Якщо ні, то у них є всього рік, щоб робити усе, що заманеться. Далі для Трампа почнуться скрутні часи.