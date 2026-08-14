Протесты продолжаются уже 30 дней: люди по-прежнему выходят на улицы с требованием вернуть Федорова

14 августа в Киеве возле театра Франко собрались несколько сотен митингующих, которые уже 30-й день подряд выходят на акции протеста. Мирные акции продолжаются также и в других городах Украины.

24 Канал собрал все, что известно о мирных протестах в Украине.

Что известно о митингах в поддержку Федорова?

В Киеве уже 30-й день подряд продолжаются протесты, участники которых требуют возвращения Михаила Федорова на пост министра обороны Украины. 14 августа возле театра Франко собрались несколько сотен митингующих, к которым продолжали присоединяться люди.

На акции традиционно работал открытый микрофон, где участники могли высказать свои требования и видение необходимых изменений. Люди также пришли с плакатами с призывами к властям.

Люди на протесте требуют возвращения Федорова на должность министра обороны / Фото "Укринформа"

В то же время, требование вернуть Федорова стало лишь одной из тем протестов. Митингующие также говорят о достойном отношении к ветеранам, необходимости реформ и изменениях в работе власти.

Мирные митинги продолжаются в Украине: смотрите видео

Протесты проходят не только в столице. Люди выходят на акции в Ровно, Сумах, Николаеве, Запорожье и других городах Украины.

Митинги продолжаются не только в столице, но и в других городах / Фото из телеграмм-канала Сергея Стерненко

Митингующие заявляют, что продолжат выходить на улицы, поскольку хотят, чтобы их позицию услышали представители власти. Некоторые участники признают, что уже меньше надеются на возвращение Федорова, однако подчеркивают, что акции будут продолжаться и дальше.

Напомним, акции протеста в разных городах Украины продолжаются с середины июля. Одним из ключевых требований митингующих остается возвращение Михаила Федорова на должность министра обороны.

Ранее ветеран и инициатор протестов в Киеве Дмитрий Козятинский назвал отставку Александра Сырского "историческим событием", однако отметил, что протестующие продолжат настаивать на назначении Федорова.

Сам Федоров заявлял, что не соглашается с другими должностями, предложенными ему президентом Владимиром Зеленским, поскольку считает, что они не предусматривают достаточных полномочий. По словам Козятинского, участники акций готовы выходить на улицы каждый день, пока их требования не будут услышаны.