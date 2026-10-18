Макрон экстренно обратился к нации на фоне масштабных протестов
Францию охватили самые массовые за последние годы общенациональные акции протеста и беспорядки. Люди выражают недовольство высокой стоимостью жизни и другими проблемами в стране.
На данный момент задержано около 1800 человек. Более 500 полицейских, жандармов и пожарных получили ранения. Повреждены или разграблены около 1500 магазинов и торговых точек, ущерб оценивается в сотни миллионов евро.
Что сказал Макрон о беспорядках?
Мы все сегодня вечером ощущаем гнев. Нам также стыдно видеть разрушения, которые произошли на наших улицах,
– сказал политик.
Макрон подчеркнул, что "грабившие должны возместить нанесенный ущерб, а те, кто пытался свергнуть Республику, будут привлечены к ответственности".
Были разграблены магазины, атакованы общественные здания, магазины и мэрии, некоторые из них были разрушены. Несколько сотен полицейских и жандармов получили ранения. Глядя на эти кадры, мы спрашивали себя: что у них в голове? Как французы могут это делать с Францией? Этому нет объяснения, и этого нельзя простить,
– подчеркнул президент.
Он обратил внимание на "неконтролируемое насилие", которое, по его словам, совершали "мятежные элементы радикальных ультралевых группировок, к которым присоединилось значительное количество преступников".
Макрон заявил, что не стоит отождествлять мирных протестующих с мародерами и участниками беспорядков. По его словам, есть люди, которые вполне обоснованно возмущены стремительным ростом цен на горючее из-за войны в Иране.
Хочу четко заявить всем мародерам: мы будем действовать жестко. Безнаказанности не будет,
– пригрозил президент.
Напомним, что протесты также прошли в Бельгии и Италии.
Как Макрон планирует приостановить протесты в стране?
Макрон предложил несколько шагов по урегулированию ситуации после массовых протестов.
В частности, он призвал власти оградить города от погромов, политические силы – осудить насилие, а правительство – обсудить с молодежью и профсоюзами пути решения проблем.
Президент заявил, что префекты совместно с мэрами должны принимать необходимые меры для защиты общественных зданий и магазинов, в том числе при необходимости запрещать массовые собрания.
Также он призвал политические партии, профессиональные объединения и профсоюзы верно осудить насилие и призвать к спокойствию. Премьер-министр в ближайшие дни должен встретиться с их представителями, чтобы согласовать общую позицию.
Отдельно Макрон предложил привлечь молодежь к поиску решений. Уже на этой неделе правительство должно обсудить конкретные предложения со школьниками, студентами, преподавателями, профсоюзами, местными властями и парламентариями.
В то же время президент подчеркнул, что власть будет жестко реагировать на погромы и насилие. По его словам, готовность к диалогу не означает слабости или безнаказанности.