Макрон экстренно обратился к нации на фоне масштабных протестов

Францию охватили самые массовые за последние годы общенациональные акции протеста и беспорядки. Люди выражают недовольство высокой стоимостью жизни и другими проблемами в стране.

На данный момент задержано около 1800 человек. Более 500 полицейских, жандармов и пожарных получили ранения. Повреждены или разграблены около 1500 магазинов и торговых точек, ущерб оценивается в сотни миллионов евро.

Что сказал Макрон о беспорядках?

Мы все сегодня вечером ощущаем гнев. Нам также стыдно видеть разрушения, которые произошли на наших улицах,

– сказал политик.

Макрон подчеркнул, что "грабившие должны возместить нанесенный ущерб, а те, кто пытался свергнуть Республику, будут привлечены к ответственности".

Были разграблены магазины, атакованы общественные здания, магазины и мэрии, некоторые из них были разрушены. Несколько сотен полицейских и жандармов получили ранения. Глядя на эти кадры, мы спрашивали себя: что у них в голове? Как французы могут это делать с Францией? Этому нет объяснения, и этого нельзя простить,

– подчеркнул президент.

Он обратил внимание на "неконтролируемое насилие", которое, по его словам, совершали "мятежные элементы радикальных ультралевых группировок, к которым присоединилось значительное количество преступников".

Макрон заявил, что не стоит отождествлять мирных протестующих с мародерами и участниками беспорядков. По его словам, есть люди, которые вполне обоснованно возмущены стремительным ростом цен на горючее из-за войны в Иране.

Хочу четко заявить всем мародерам: мы будем действовать жестко. Безнаказанности не будет,

– пригрозил президент.

Напомним, что протесты также прошли в Бельгии и Италии.

Как Макрон планирует приостановить протесты в стране?

Макрон предложил несколько шагов по урегулированию ситуации после массовых протестов.

В частности, он призвал власти оградить города от погромов, политические силы – осудить насилие, а правительство – обсудить с молодежью и профсоюзами пути решения проблем.

Президент заявил, что префекты совместно с мэрами должны принимать необходимые меры для защиты общественных зданий и магазинов, в том числе при необходимости запрещать массовые собрания.

Также он призвал политические партии, профессиональные объединения и профсоюзы верно осудить насилие и призвать к спокойствию. Премьер-министр в ближайшие дни должен встретиться с их представителями, чтобы согласовать общую позицию.

Отдельно Макрон предложил привлечь молодежь к поиску решений. Уже на этой неделе правительство должно обсудить конкретные предложения со школьниками, студентами, преподавателями, профсоюзами, местными властями и парламентариями.

В то же время президент подчеркнул, что власть будет жестко реагировать на погромы и насилие. По его словам, готовность к диалогу не означает слабости или безнаказанности.