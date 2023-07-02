Протестующие напали на дом мэра французского города: пострадали родные городского головы

Во Франции продолжается активная фаза протестов, связанных с убийством 17-летнего подростка полицейскими. Так, мятежники 2 июля атаковали здание мэра города Л'Аи-ле-Роз.

В частности, протестующие въехали в дом, когда там находились члены семьи городского головы. В результате ранения получили жена и ребенок мэра.

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На дом мэра Л'Аи-ле-Роз напали мятежники

По предварительным данным, ночью 2 июля злоумышленники на автомобиле протаранили здание мэра парижского пригорода Л'Аи-ле-Роз – Винсента Жанбруна. Это произошло тогда, когда городской голова французского города находился в своем офисе.

Протестующие атаковали дом мэра одного из французских городов: смотрите видео

В то же время, его жена и двое детей спали, когда неизвестные злоумышленники въехали в ворота и подожгли автомобиль во дворе. Впоследствии, когда жена мэра с детьми пыталась скрыться, протестующие в нее начали бросать файеры.

Это была попытка убийства из-за невыразимой трусости,

– сказал мэр.

Мэр также подчеркнул, что таким образом протестующие пересекли "очередной позорный и ужасающий рубеж". Впоследствии стало известно, что автомобиль, которым протаранили дом, были эвакуированы.

Въехавшие в дом эвакуировали протестующих: смотрите видео

Макрон предположил, почему в стране проходят протесты

Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что одной из причин протеста является высокая активность подростков в социальных сетях, а также компьютерные игры. В частности, он отметил, что митингующие "отравлены видеоиграми" и пытаются повторить сюжеты из них.

Он также добавил, что "риторика ненависти" распространяется через социальные сети, такие как снепчат и тикток. Потому президент Франции предложил усилить контроль за интернетом и усилить цензуру в социальных сетях.

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