Об этом 24 Каналу рассказал политический обозреватель и журналист из Франции Андрей Шкиль, отметив, какие могут быть последствия протестов, которые продолжаются в стране. Отметим, что первая волна митингов под лозунгом "Блокируем все" прошла во Франции 10 сентября. Вторая волна ожидается 18 сентября.
К теме "Мы становимся обнищавшей нацией": Францию охватили масштабные протесты, есть сотни задержанных
Могут ли протесты во Франции масштабироваться?
Парламент Франции поддержал отставку правительства во главе с Франсуа Байру, а на следующий день был назначен новый премьер Себастьян Лекорню.
Шкиль считает, что это не первая смена правительства и его главы во Франции, поэтому масштаб этого политического кризиса не такой большой, как других. Лекорню будет занимать свою должность до конца президентского срока (до мая 2027 года - 24 Канал) Эммануэля Макрона.
В то же время этот кризис приведет в дальнейшем к стабильности во Франции,
– подчеркнул журналист.
Были опасения, по его словам, что протесты 10 сентября будут огромными – почти как движение желтых жилетов (протестное движение во Франции, длившееся несколько лет – 24 Канал). Однако этого не произошло. К следующим протестам должны присоединится больше профсоюзов.
Однако сомнительно, что это приведет к таким протестным движениям, которые были во время "желтых жилетов". Хотя, как и за "желтыми жилетами", за спинами сегодняшних протестов, торчат уши Москвы,
– уверен он.
В протестах "желтых жилетов", как подчеркнул он, непосредственно участвовали представители России и представители Франции, которые воевали и поддерживали так называемые "днр" и "лнр". В нынешних митингах нет участников, что хоть как-то связаны с Россией.
Однако среди лидеров протестантов есть те, кто отрицает поддержку Францией Украины, увеличение военного бюджета и внешнеполитической деятельности нынешнего правительства и вообще власти Франции,
– отметил политический обозреватель.
Протестанты призывают Макрона заниматься внутренними вопросами, потому что проблема Франции в том, что она слишком много внимания уделяет международным проблемам. А для французов важнее всего то, что происходит в их стране. Поэтому, как отметил журналист, митингующие считают Макрона плохим президентом, которого надо убрать с должности.
Конечно внутренние проблемы могут сместить фокус внимания французской власти по вопросам внешней политики и противостояния российской угрозе. Однако журналист считает, что вряд ли это произойдет.
Не думаю, что Лекорню пойдет на отказ от поддержки Украины. Для него главное договориться по внутренне французским вопросам с Социалистической партией Франции, которая является другом Украины,
– подчеркнул Андрей Шкиль.
Лекорню удачный переговорщик и организатор и ему это, наверняка, удастся. Именно поэтому Макрон и сделал на него ставку. Поэтому, по мнению политического обозревателя, эти протесты не несут угрозу отношениям между Парижем и Киевом.
Политический кризис во Франции: кратко
- На внеочередной сессии Национального собрания 8 сентября было отправлен в отставку премьер-министра Франсуа Байру вместе с правительством.
- Уже 9 сентября президент Макрон назначил новым премьером Себастьяна Лекорню, который в предыдущем кабинете министров возглавлял министерство обороны.
- Однако 10 сентября во Франции вспыхнули массовые митинги из-за назначения Лекорню и в целом политики Макрона, а также из-за сокращения расходов бюджета. Всего по всей Франции прошло 800 акций протеста.