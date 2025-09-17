Об этом 24 Каналу рассказал политический обозреватель и журналист из Франции Андрей Шкиль, отметив, какие могут быть последствия протестов, которые продолжаются в стране. Отметим, что первая волна митингов под лозунгом "Блокируем все" прошла во Франции 10 сентября. Вторая волна ожидается 18 сентября.

Могут ли протесты во Франции масштабироваться?

Парламент Франции поддержал отставку правительства во главе с Франсуа Байру, а на следующий день был назначен новый премьер Себастьян Лекорню.

Шкиль считает, что это не первая смена правительства и его главы во Франции, поэтому масштаб этого политического кризиса не такой большой, как других. Лекорню будет занимать свою должность до конца президентского срока (до мая 2027 года - 24 Канал) Эммануэля Макрона.

В то же время этот кризис приведет в дальнейшем к стабильности во Франции,

– подчеркнул журналист.

Были опасения, по его словам, что протесты 10 сентября будут огромными – почти как движение желтых жилетов (протестное движение во Франции, длившееся несколько лет – 24 Канал). Однако этого не произошло. К следующим протестам должны присоединится больше профсоюзов.

Однако сомнительно, что это приведет к таким протестным движениям, которые были во время "желтых жилетов". Хотя, как и за "желтыми жилетами", за спинами сегодняшних протестов, торчат уши Москвы,

– уверен он.

В протестах "желтых жилетов", как подчеркнул он, непосредственно участвовали представители России и представители Франции, которые воевали и поддерживали так называемые "днр" и "лнр". В нынешних митингах нет участников, что хоть как-то связаны с Россией.

Однако среди лидеров протестантов есть те, кто отрицает поддержку Францией Украины, увеличение военного бюджета и внешнеполитической деятельности нынешнего правительства и вообще власти Франции,

– отметил политический обозреватель.

Протестанты призывают Макрона заниматься внутренними вопросами, потому что проблема Франции в том, что она слишком много внимания уделяет международным проблемам. А для французов важнее всего то, что происходит в их стране. Поэтому, как отметил журналист, митингующие считают Макрона плохим президентом, которого надо убрать с должности.

Конечно внутренние проблемы могут сместить фокус внимания французской власти по вопросам внешней политики и противостояния российской угрозе. Однако журналист считает, что вряд ли это произойдет.

Не думаю, что Лекорню пойдет на отказ от поддержки Украины. Для него главное договориться по внутренне французским вопросам с Социалистической партией Франции, которая является другом Украины,

– подчеркнул Андрей Шкиль.

Лекорню удачный переговорщик и организатор и ему это, наверняка, удастся. Именно поэтому Макрон и сделал на него ставку. Поэтому, по мнению политического обозревателя, эти протесты не несут угрозу отношениям между Парижем и Киевом.

