Про це 24 Каналу розповів політичний оглядач та журналіст із Франції Андрій Шкіль, зазначивши, які можуть бути наслідки протестів, що тривають в країні. Зазначимо, що перша хвиля мітингів під гаслом "Блокуємо все" пройшла у Франції 10 вересня. Друга хвиля очікується 18 вересня.

До теми "Ми стаємо зубожілою нацією": Францію охопили масштабні протести, є сотні затриманих

Чи можуть протести у Франції масштабуватися?

Парламент Франції підтримав відставку уряду на чолі з Франсуа Байру, а наступного дня було призначено нового прем'єра Себастьяна Лекорню.

Шкіль вважає, що це не перша зміна уряду та його очільника у Франції, тому масштаб цієї політичної кризи не такий великий, як інших. Лекорню обіймати свою посаду до кінця президентського терміну (до травня 2027 року - 24 Канал) Еммануеля Макрона.

Водночас ця криза призведе надалі до стабільності у Франції,

– підкреслив журналіст.

Були побоювання, за його словами, що протести 10 вересня будуть величезними – майже як рух жовтих жилетів (протестний рух у Франції, що тривав кілька років – 24 Канал). Однак цього не сталося. До наступних протестів мають долучиться більше профспілок.

Проте сумнівно, що це призведе до таких протестних рухів, які були під час "жовтих жилетів". Хоча, як і за "жовтими жилетами", за спинами сьогоднішніх протестів, стирчать вуха Москви,

– впевнений він.

У протестах "жовтих жилетів", як підкреслив він, безпосередньо брали участь представники Росії та представники Франції, які воювали та підтримували так звані "днр" та "лнр". У нинішніх мітингах немає учасників, що хоч якось пов'язаних із Росією.

Однак серед лідерів протестантів є ті, хто заперечує підтримку Францією України, збільшення воєнного бюджету і зовнішньополітичної діяльності нинішнього уряду та взагалі влади Франції,

– відзначив політичний оглядач.

Протестанти закликають Макрона займатися внутрішніми питаннями, тому що проблема Франції у тому, що вона надто багато уваги приділяє міжнародним проблемам. А для французів найважливіше те, що відбувається в їхній країні. Тому, як зазначив журналіст, мітингувальники вважають Макрона поганим президентом, якого треба посунути з посади.

Звичайно внутрішні проблеми можуть змістити фокус уваги французької влади з питань зовнішньої політики та протистояння російській загрозі. Проте журналіст вважає, що навряд чи це відбудеться.

Не думаю, що Лекорню піде на відмову від підтримки України. Для нього головне домовитися щодо внутрішньо французьких питань із Соціалістичною партією Франції, яка є другом України,

– підкреслив Андрій Шкіль.

Лекорню вдалий перемовник та організатор і йому це, напевно, вдасться. Саме тому Макрон і зробив на нього ставку. Тому, на думку політичного оглядача, ці протести не несуть загрозу відносинам між Парижем і Києвом.

Політична криза у Франції: коротко