Против Путина весь нормальный мир, и ненормальный тоже

Четвертые сутки. Несмотря на огромное преимущество в количестве техники и существенное по количеству личного состава, русские продолжают нести большие потери. Пленные, видео с которыми выкладывают наши защитники, – жалкое зрелище, жалкие люди.

И это их профессиональная армия, воюющая по всему миру?

Сколько бы Путин не кидал миллиардов в войну, наш народ дает ожесточенный бой, которого никто не ожидал.

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Весь мир ошеломлен от того, как сражаются украинцы. Как кто-то шутил, представьте, мы теперь живем в реальности, в которой чеченцы будут бояться украинцев.

Есть управленческий хаос, но его компенсирует массовая ненависть и смелость нашего народа.

Сумы, которые уже не менее 4 раз брали россияне, каждый раз дают по зубам оккупантам силами "ментов" и терробороны.

Героический Харьков сражается с бесчеловечной смелостью – вражеские танки жгут просто уже подручными средствами.

Николаев, с которым уже прощались, сто раз показал, что он – украинский город.

Киев. По Киеву русские задействовали все, что можно. Киявляне не отдают город прямо на силе воли. Инкассаторы, увидевшие россиян и взявшие их голыми руками, – это один из случаев, которые должны войти в историю.

Прекрасные украинские гопники, которые по всей стране дают п..зды оккупантам.

Тотальная изоляция России

За трое суток войны против Украины Россия превратилась в абсолютную парию.

Уже даже пророссийские политики Европы, коррумпированные россиянами, желают бункерному деду смерти и говорят, что безумца нужно останавливать.

Абсолютно закончилась политическая возможность для традиционного западного бл...дования с россиянами.

Против Путина весь нормальный мир. От Илона Маска до Мадонны. И ненормальный тоже – Казахстан послал, Талибан офигел. Публичным людям всей планеты теперь стыдно молчать об Украине.

Россия и ее зомби-граждане теперь крепко закрыты крышкой – Свифтом их отрежут от глобальной экономики, внедряются визовые ограничения, а техногиганты ставят точку в их научно-техническом прогрессе.

Поэтому держимся, родные!

Илон Маск помогает украинскому сопротивлению – смотрите видео: