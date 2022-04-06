Против каждого российского танка в Украине уже есть 10 противотанковых систем, – Блинкен

США вместе с союзниками и дальше будут передавать Украине противотанковое вооружение. Такое заявление было сделано в Госдепе страны.

Это 6 апреля подчеркнул американский госсекретарь Энтони Блинкен.

Читайте также США предоставили Украине средства защиты от химического оружия

Ранее глава Госдепа сообщил, что США предоставит Украине дополнительную военную помощь на 100 миллионов долларов. Речь, в частности, и об оборонном вооружении.

Против каждого российского танка в Украине мы уже поставили или поставим 10 противотанковых систем,

– заявил Блинкен в среду.

Сегодня, 6 апреля, Вашингтон намерен объявить новый пакет антироссийских санкций . Об этом со ссылкой на администрацию Байдена сообщили в СМИ.

Ранее временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин объяснила, что сейчас продолжаются дискуссии с союзниками и партнерами по предоставлению Украине боевых самолетов.

В США требуют передать Украине истребители и не только: смотрите видео