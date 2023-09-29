Против конфронтаций: молочные предприятия Украины выступают за свободную торговлю с Польшей

Несмотря на политические разногласия между Украиной и Польшей по поводу зерна, молочные предприятия выступают за свободную торговлю со страной-соседкой. При этом польская сторона демонстрирует полную поддержку украинских изготовителей молочных продуктов.

Об этом рассказал исполнительный директор Союза молочных предприятий Украины (СМПУ) Арсен Дидур. По его словам, организация выступает за беспрепятственную свободную торговлю и конкуренцию с поляками.

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"Надеюсь, это станет сигналом для правительств и бизнесов всех стран ЕС, что молочный бизнес заинтересован не в противостояниях и конфронтации и точно не в нагнетании политической ситуации между странами", – сказал директор СМПУ.

По словам Арсена Дидура, представители Министерства аграрной политики Польши и еврокомиссар ЕС Януш Войцеховский также разделяют эту позицию. В частности, польская сторона выступает за:

свободную торговлю между Украиной и Польшей в молочном секторе;

конкуренцию;

и за то, чтобы каждый производитель в равных условиях доказывал потребителю, что следует покупать именно его продукцию.

Позиция украинских производителей молочной продукции

Подтверждают желание партнёрства и свободной торговли между Польшей и Украиной производители молочной продукции.

Поляки с нами абсолютно солидарны в том, что молочная продукция должна свободно двигаться из ЕС в Украину, из Украины в ЕС,

– сказал Андрей Табалов, генеральный директор ООО "Молочная компания "Волошкове поле".

В то же время председатель наблюдательного совета Ичнянского молочно-консервного комбината Валентин Запорощук считает, что украинская и польская молочные отрасли понимают друг друга и готовы идти вместе.

Польские молочные ассоциации активно продвигают продукцию на новые рынки, а польские переработчики занимают позиции лидеров в Европе. Потому нам нужно брать поляков в партнеры, в друзья. И вместе с ними развивать нашу отрасль. Они в этом тоже заинтересованы,

– отметил он.

Отметим, 20 – 21 сентября в польском Белостоке состоялся Международный форум молочных кооперативов. Во время мероприятия СМПУ и польские молочные ассоциации призвали правительства Украины и Польши к конструктивному диалогу ради блага обеих стран.