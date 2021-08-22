Против мигрантов: Греция поставила забор с колючей проволокой на границе с Турцией

Греция построила мощный забор с колючей проволокой на границе с Турцией длинной в 40 километров. А еще и поставила там новую систему наблюдения.

Все это для того, чтобы препятствовать попыткам мигрантов из Азии проникать в Европу. Особенно актуальной проблема стала после того, как талибы захватили Афганистан.

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Греция остерегается нового миграционного кризиса

События в Афганистане – захвата власти там талибами – освежили в Европе опасения относительно повторения кризиса беженцев 2015 года.

Тогда, напомним, почти миллион людей с Ближнего Востока, главным образом из Сирии, прошли Турцию и прорывались в Грецию.

Многие из них потом двинулись дальше в другие страны, и примерно 60 тысяч, по оценкам местных властей, осели на греческой земле.

Теперь Греция очень не хочет, чтобы ситуация повторилась.

Поэтому вывела пограничные войска в состояние повышенной готовности.

А на границе с Турцией поставила 40-километровую мощную стену с колючей проволокой и новейшей системой наблюдения.



Новопостроенная ограда на границе Греции и Турции / Фото АР

Министр защиты граждан Греции Михалис Хрисохоидис с министром обороны и главой вооруженных сил посетили пограничный регион Эврос. Там он заявил следующее:

Мы не можем пассивно ждать возможного наплыва (беженцев – 24 канал). Наши границы будут оставаться безопасными и неприкосновенными.

Но даже президент Турции Реджеп Эрдоган согласился, что афганские беженцы "могут стать проблемой для всех".

Греция и Турция, хотя и союзники по НАТО, являются давними историческими соперниками. Среди прочего, расходятся они и в вопросах мигрантов.

Между тем Украина согласилась принять афганцев из группы риска