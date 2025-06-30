Напугались из-за применения ракет: в тылу России объявляли ракетную опасность

Атаки по российским объектам заставили врага больше перестраховаться и беспокоиться о безопасности своих граждан. В понедельник, 30 июня, воздушная тревога звучала даже за 600 километров от линии фронта.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ. Из-за возможного применения ракет сразу в нескольких регионах объявили об опасности.

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Россияне боятся, что Украина применит ракеты

Местные власти Ахтубинска, что расположен в Астраханской области России, вводили "красный" режим опасности. Причиной этого стала угроза ракетной атаки. Глава муниципального образования "Город Ахтубинск" Александр Сиваков предоставил жителям рекомендации, чтобы они могли быть в опасности во время обстрела.

Так людей призвали оставаться дома, избегать скоплений людей и внимательно следить за официальными источниками информации.

Также ракетную опасность 30 июня объявляли на Ставрополье. О возможной угрозе для региона сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Временные ограничения были также в аэропорту "Астрахань". Там на некоторое время запретили прием и вылет гражданских самолетов. Однако такую паузу очень быстро отменили.

Города, которые волновались из-за опасности применения ракет находятся на расстоянии около 600 километров от линии соприкосновения. Действительно ли была угроза для упомянутых регионов в понедельник вечером – неизвестно.

К слову, неподалеку Ахтубинска расположен полигон "Капустин Яр" – объект, с которого Россия запускала свой расхваленный "Орешник".

Вечером под атакой оказались другие города, которые Россия временно оккупировала. Так взрывы из-за вероятного применения ракет раздавались в Красноперекопском районе Крыма. В связи с опасностью Керченский мост перекрыли для движения. По информации российской пропаганды, полуостров атаковали ракеты Storm Shadow.

Также впервые за долгое время ракеты достигли оккупированного Донецка. В городе была серия взрывов и детонация. Под ударом, вероятно, были металлургический завод и железнодорожная станция в Ясиноватой.