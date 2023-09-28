Проверяют, поддельные ли документы об образовании: на Спартака Субботу возбудили уголовное дело
Источник:"Громадское"
В отношении скандального блогера Спартака Субботу, ставшего известным благодаря шоу "Подкаст терапия", возбуждено уголовное дело. Также проводится досудебное расследование.
Им занимается Шевченковское управление полиции Главного управления национальной полиции в Киеве. В рамках расследования изучают возможные противоправные действия со стороны блогера Спартака Субботы, сообщила пресс-служба Министерства образования и науки по запросу журналистов.
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В чем подозревают Субботу
Речь идет о том, что правоохранители расследуют использование Спартаком Субботой, вероятно, поддельных документов о полученном образовании, издавших на его имя.
Само производство следователи открыли еще 20 апреля 2023 года. Причина – признаки совершения правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 358 Уголовного кодекса. Речь идет о подделке документов, печатей, штампов и бланков, сбыте или использовании поддельных документов, печатей, штампов.
Что известно о скандале вокруг Субботы
- Спартак Суббота вместе с актером и комиком Евгением Яновичем вели популярный подкаст "Подкаст терапия". В его рамках обсуждали, как правило, вопросы психологии.
- 11 апреля появилось расследование от психолога и гештальт-терапевта Ильи Полуденного. В нем собраны данные о том, что Спартак Суббота мог лгать о своей персоне.
- В материале Полуденный выразил сомнения в целом ряде фактов с биографии Субботы. В частности, его позиционирование как кандидат психологических наук, хотя соответствующей степени у блогера не было.
- Сам Спартак Суббота возразил, что соврал о своем образовании. Более того, заверил, что собирается в суд. Уже 10 мая он выложил видео. В ролике отрицает все, что о нем рассказывают в расследовании.
- Несмотря на это, Министерство образования и науки Украины обратилось в полицию. Оно попросило проверить, мог ли Суббота подделать и умышленно использовать поддельные документы в свою пользу.
- После расследования Полуденного "Подкаст терапия" прекратила свое существование. Также со Спартаком Субботой прекратило свое сотрудничество издательство "Вихола".